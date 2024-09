Phát hiện nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo lãnh đạo Sở y tế Bình Dương, việc xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm là một bước quan trọng để nâng cao nhận thức và bảo đảm sức khỏe cho dân khi vấn đề này ngày càng được quan tâm.

Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm tại chợ Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Nguồn: báo Bình Dương)

Ngày 10/9, Sở y tế tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử phạt 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo lãnh đạo Sở y tế Bình Dương, việc xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm là một bước quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và bảo đảm sức khỏe cho người dân trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm.

Sở y tế tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp và cá nhân tuân thủ đúng các quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình kinh doanh và tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở này.

Theo báo cáo từ 8/7-30/8, nhiều công ty về suất ăn công nghiệp đã bị xử lý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất An Bình, địa chỉ tại Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thành phố Thuận An, đã bị phạt 12 triệu đồng vì không ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến, cũng như không che kín cống rãnh thoát nước thải trong khu vực bếp ăn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Suất ăn công nghiệp Hoàng Duy, cùng địa chỉ tại Thành phố Thuận An, bị phạt 20 triệu đồng vì vi phạm nhiều quy định như không ngăn ngừa nhiễm chéo thực phẩm, không thực hiện kiểm thực 3 bước, và không có dụng cụ thu gom rác thải. Một số cá nhân và doanh nghiệp cũng bị xử lý với mức phạt tương tự.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc không bảo đảm các điều kiện an toàn trong chế biến, lưu trữ thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm các quy định về lưu mẫu thức ăn.

Ông Phạm Văn Vinh, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, bị phạt 12,5 triệu đồng do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong khi đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn COTOTEX tại Phường Tân Phước Khánh, Thành phố Tân Uyên, cũng chịu mức phạt 12 triệu đồng vì không bảo đảm điều kiện chế biến và không thực hiện quy định lưu mẫu thức ăn.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực vẫn tiếp tục hoạt động như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn công nghiệp Trần Pha Lil và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Suất ăn ngon lắm, cả hai đều bị phạt 25 triệu đồng. Trong danh sách bị xử phạt còn có các doanh nghiệp lớn như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy Châu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Hồng Lam, và nhiều cá nhân, cơ sở nhỏ khác./.

