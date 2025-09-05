Phát triển loại gel giống dầu gội có thể giúp bệnh nhân hóa trị hạn chế rụng tóc

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Michigan (Mỹ) đã phát triển một loại gel giống như dầu gội có thể giúp bệnh nhân hóa trị hạn chế tình trạng rụng tóc trong quá trình điều trị.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Biomaterials Advances, thí nghiệm bước đầu cho thấy loại hydrogel này có khả năng đưa thuốc co mạch trực tiếp lên da đầu, từ đó làm hẹp mạch máu và giảm lượng thuốc hóa trị độc hại đi vào nang tóc.

Hiện nay, phương pháp duy nhất được chấp thuận để ngăn ngừa rụng tóc do hóa trị là sử dụng mũ làm mát da đầu.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết biện pháp này có chi phí cao và thường đi kèm tác dụng phụ.

Trong khi đó, loại gel mới được thiết kế có khả năng giữ nước lớn và giải phóng dần các hoạt chất như lidocain và adrenaline tại vùng da đầu trong một thời gian nhất định. Nhờ vậy, nang tóc ít bị phơi nhiễm với thuốc hóa trị, vốn thường gây tổn thương hoặc phá hủy, dẫn đến tình trạng rụng tóc.

Ông Bryan Smith, Phó Giáo sư Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Bang Michigan, cho biết nhu cầu tìm giải pháp khắc phục rụng tóc do hóa trị vẫn còn bỏ ngỏ. Ý tưởng phát triển loại gel này đến từ những trao đổi của ông với các bệnh nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng trên.

Về mặt ứng dụng, gel có khả năng phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ: ở nhiệt độ cơ thể, gel đặc lại để bám vào da đầu, trong khi ở nhiệt độ thấp hơn, gel loãng ra, giúp dễ dàng rửa sạch./.

