Phát triển phường Sài Gòn thành thủ phủ tài chính và dịch vụ thương mại

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Với vị trí là trung tâm của trung tâm - “vùng lõi” của Thành phố Hồ Chí Minh, “cứ điểm” của hệ thống các cơ quan hành chính của Thành phố, nơi hội tụ của nhiều trụ sở kinh tế-tài chính trong nước và quốc tế, có môi trường đầu tư thuận lợi và giá trị đặc trưng, phường Sài Gòn cần xác định mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030 là trở thành “thủ phủ” tài chính và dịch vụ thương mại.

Đây là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 19/8.

Đại hội có sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho hơn 4.200 đảng viên thuộc 90 đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của phường Sài Gòn thời gian qua, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Sài Gòn là một trong những phường có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Thành phố; chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực giúp bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp, hiện đại, được du khách, nhà đầu tư trong và người nước đánh giá cao.

Trong bối cảnh với thời cơ thách thức đan xen, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong Top 100 Thành phố đáng sống nhất thế giới và trở thành một "siêu đô thị" tầm cỡ quốc tế. Đây là tầm nhìn hết sức cách mạng và cũng đặt ra cho chúng ta một sứ mệnh tiên phong về thế chế, kinh tế và khoa học công nghệ.

Với phương châm là vì cả nước và cùng cả nước, Thành phố phải thực hiện cho bằng được sứ mệnh và tầm nhìn này, trong đó trách nhiệm của phường Sài Gòn có đóng góp không nhỏ trong việc giúp Thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố sắp tới có nêu 3 “hành lang” và 5 “trụ cột” để phát triển. Trong đó, 5 “trụ cột” là công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch; trung tâm tài chính quốc tế; khoa học công nghệ, giáo dục và y tế chất lượng cao. Trong định hướng đó, phường Sài Gòn được thừa hưởng nhiều điểm quan trọng gồm thương mại dịch vụ; trung tâm tài chính quốc tế. Đây cũng là lợi thế không nhỏ, cơ sở quan trọng để phường định hướng phát triển trở thành “thủ phủ” tài chính và thương mại dịch vụ của Thành phố trong tương lai.

Liên quan đến việc vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu phường Sài Gòn cần quan tâm, phát huy lợi thế sẵn có, triển khai nhiều mô hình sáng tạo, linh hoạt để trở thành một trong những “điểm sáng” dẫn đầu Thành phố về thực hiện chính quyền hai cấp hiện đại, văn minh và hiệu quả...

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết, phường đã xây dựng 5 chương trình trọng điểm phát triển từ năm 2025-2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo, trong đó có chương trình “Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ cao cấp, tài chính và du lịch quốc tế." Chương trình này gắn với những lợi thế hiện hữu của phường Sài Gòn. Để thực hiện tốt chương trình, phường mong muốn lãnh đạo Thành phố quan tâm để quy hoạch của “vùng lõi” trung tâm này...

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, phát triển hiện đại, chất lượng sống tốt. Trong đó, các chỉ tiêu phát triển gồm phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu từ 3-5%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn hằng năm đạt 11%/năm; đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 90%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 50% so với năm 2025…

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 thành viên đã chính thức ra mắt. Đồng chí Nguyễn Tấn Phát được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sài Gòn; đồng chí Lê Thị Lan Chi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Vũ Nguyễn Quang Vinh làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường.

Phường Sài Gòn được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ phường Bến Nghé với một phần phường Đa Kao và phường Nguyễn Thái Bình, diện tích trên 3.000km2, quy mô dân số trên 47.000 người. Hiện, phường là nơi có nhiều hoạt động kinh tế sôi động nhất Thành phố Hồ Chí Minh, với gần 10.000 doanh nghiệp, gần 4.000 hộ kinh doanh, tập trung nhiều loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, tài chính, logistic, du lịch cao cấp./.

