Phi công Thụy Sĩ phá kỷ lục độ cao với máy bay dùng năng lượng mặt trời

Ngày 12/8, phi công Thụy Sĩ Raphael Domjan đã phá kỷ lục độ cao dành cho máy bay điện chạy bằng năng lượng mặt trời.

Trên chiếc máy bay SolarStratos cất cánh từ sân bay Sion, phía Tây Nam của Thụy Sĩ, viên phi công đã thực hiện chuyến kéo dài 5 giờ 9 phút và đã tận dụng các luồng khí nóng bốc lên để đạt độ cao 9.521 mét, vượt qua kỷ lục đã tồn tại 15 năm trước đó.

Kỷ lục độ cao cũ được ghi nhận đối với máy bay năng lượng mặt trời là 9.235 mét, được thiết lập vào năm 2010. Máy bay Solar Impulse khi đó cũng do một người Thụy Sĩ, phi công Andre Borschberg điều khiển.

Phi công Domjan đặt mục tiêu trở thành người đầu tiên đưa máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời bay tới độ cao 10.000 mét - ngang với độ cao của các máy bay chở khách.

Nếu vượt qua được giới hạn này, mục tiêu tiếp theo sẽ là thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên bằng năng lượng mặt trời vào tầng bình lưu, tương đương độ cao khoảng 12.000 mét, tính từ vĩ độ của Thụy Sĩ./.

