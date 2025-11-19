Phú Thọ: Người thầy “đi bằng đôi tay” với trái tim nhiệt huyết

Trong hành trình "trồng người" đầy gian khó có những câu chuyện không chỉ chứa đựng tri thức mà còn tỏa sáng như biểu tượng của nghị lực và ý chí con người.

Thầy giáo Nguyễn Khả Tuyến là một điển hình. Với tên gọi đầy trìu mến "người thầy đi bằng đôi tay," câu chuyện về thầy Tuyến đã lan tỏa tinh thần học tập cho nhiều thế hệ học sinh và cộng đồng tại tỉnh Phú Thọ.

Câu chuyện về nghị lực sống

Năm 2008, anh Nguyễn Khả Tuyến tốt nghiệp Khoa Sư phạm Ngữ văn (Đại học Tây Bắc) và trở về Vĩnh Phúc làm việc tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Thầy lập gia đình và đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2009. Cuộc sống đang ổn định, năm 2010 bi kịch bất ngờ ập đến gia đình thầy. Trong lúc giúp người thân vệ sinh bể nước, thầy bị điện giật rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Sau 10 ngày điều trị, thầy được chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia và buộc phải cắt bỏ đôi chân. Gần 1 năm nằm trên giường bệnh, thầy phải chịu đựng những cơn đau đớn giày vò thể xác, tinh thần.

Người thầy đã gắn bó với lớp học gần hai thập kỷ, bền bỉ “gieo chữ” cho nhiều thế hệ học sinh. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Những tháng ngày ấy là chuỗi dài khủng hoảng nhưng nghĩ đến vợ con và sự lo lắng của bố mẹ, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, thầy tự nhủ mình phải sống tiếp.

"Đau lắm, mọi thứ như sụp đổ nhưng cứ nhìn vợ và người thân lo lắng cho mình tôi biết nếu không cố gắng để vượt qua, nếu mình sụp đổ sẽ nợ họ một món nợ lớn không bao giờ trả được. Thế nên tôi cứ cố gắng từng ngày, từng ngày," thầy Tuyến chia sẻ.

Trở về nhà, thầy phải tập đi như một đứa trẻ. Thầy bắt đầu tập đi những bước chân đầu tiên trên đôi chân giả đầy khó khăn, thử thách.

Nhớ lại những ngày đó, thầy Tuyến bộc bạch: "Mỗi lần đặt mình lên đôi chân giả là một lần tôi cắn răng chịu đau lết đi từng bước. Lâu dần rồi cũng quen có thể đi lại được những đoạn ngắn nhưng tôi cũng nhận ra sự bất tiện và không an toàn khi đi lại bằng đôi chân đó. Một lần nữa tôi lại phải tìm cách khác để di chuyển."

Thầy đành bỏ chân giả và tìm cách đi bằng tay cùng đôi ghế nhựa - vật dụng tưởng chừng giản đơn nhưng phù hợp nhất với cơ thể anh.

Nhờ bền bỉ tập luyện, thầy có thể tự lo sinh hoạt trong nhà và bắt đầu nghĩ suy đến chuyện quay lại nghề giáo. Thầy dùng xe lăn cho những lần di chuyển gần và sau này mua được chiếc xe ba bánh dành cho người khuyết tật, nhờ đó có thể tự đi dạy, đi chợ, di chuyển những chặng đường xa.

Giờ đây, chiếc xe ba bánh, đôi ghế nhựa là “đôi chân” của thầy, còn bục giảng là nơi anh tìm lại niềm đam mê và giá trị sống.

“Tôi thấy mình may mắn vì còn sống và có gia đình bên cạnh,” thầy Tuyến chia sẻ.

Tấm gương sáng

Vượt qua biến cố tưởng chừng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp, thầy Tuyến vẫn kiên định gắn bó với nghề giáo suốt 17 năm qua. Hình ảnh “người thầy đi bằng đôi tay” miệt mài trên bục giảng đã trở thành biểu tượng của nghị lực và lòng tận tâm, in đậm trong trái tim đồng nghiệp cùng bao thế hệ học trò tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên.

Sự bền bỉ và cống hiến lặng thầm của thầy được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên (cũ) cùng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” nhiều năm liền. Đó không chỉ là phần thưởng mà còn là sự trân trọng đối với tinh thần vượt khó phi thường và trái tim yêu nghề của người thầy đặc biệt ấy.

Sau tiết học, thầy Tuyến vẫn giành thời gian trò chuyện thân thiết với học trò, tạo mối quan hệ ấm áp và gần gũi. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đánh giá về sự nỗ lực của thầy Tuyến những năm qua, thầy Nguyễn Huy Hưng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên cho biết, thầy Tuyến là một tấm gương nghị lực.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chủ nhiệm lớp, thầy còn làm tốt công tác Đoàn, phụ trách công nghệ thông tin, tổ tư vấn học đường.

Đặc biệt, học sinh được thầy ôn luyện đã đạt thành tích cao, tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi của tỉnh. Bằng sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề, thầy Tuyến xứng đáng là hình mẫu để học sinh và đồng nghiệp noi theo.

Câu chuyện về thầy Nguyễn Khả Tuyến là một trong những gương nhà giáo điển hình trong ngành Giáo dục.

Sự cống hiến bền bỉ của người thầy đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa trong cộng đồng, nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của sự kiên cường và tình yêu cuộc sống./.

Thầy tổng phụ trách đội không ngừng sáng tạo, hết lòng vì học trò vùng khó Lấy tre làm dùi, nền đất sân trường làm mặt trống, thầy Toàn hướng dẫn học sinh tập luyện các bài trống. Cứ thứ Hai, trong lễ chào cờ, các bài trống Đội lại gióng giả vang lên đầy khí thế.