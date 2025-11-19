Người thầy-chiến sỹ công an nhân dân đặc biệt ở vùng cao biên giới

“Hôm nay là buổi học cuối cùng thầy đứng lớp với các bạn. Thầy chuẩn bị về Hà Nội để nhận công tác mới." Sau câu nói ấy, cả phòng học ngưng đọng, trong khóe mắt của Thiếu tá Vũ Văn Chính những giọt nước mắt tự trào ra. Đây là nơi anh đã thổi luồng gió mới vào bộ môn tiếng Anh. Nơi anh đã gắn bó với các học sinh người Mông, người Mảng… của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ban, xã Pa Tần (Lai Châu) trong 2 năm qua.

Truyền cảm hứng học tiếng Anh cho học sinh vùng cao

Thiếu tá Vũ Văn Chính là giảng viên tiếng Anh của Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy thuộc Bộ Công an. Anh là một trong những cán bộ, chiến sỹ tình nguyện xung phong tăng cường về xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự giai đoạn 2023-2025.

Được phân công công tác về xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn cũ (nay là xã Pa Tần) của tỉnh Lai Châu, ngoài công việc của một người công an xã, anh còn tranh thủ dạy tiếng Anh cho học sinh nơi đây. Hình ảnh “thầy Chính” với chiếc túi đặc trưng của người Mông đeo chéo vai đã in đậm trong ánh mắt những học sinh nghèo của bản vùng cao.

Nơi ở của anh Chính gần trường, hay tiếp xúc, trò chuyện với các em học sinh nên anh biết được các em khó khăn và ít cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh. Vì vậy, anh đề xuất với cấp trên, Ủy ban Nhân dân xã, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ban được dạy tiếng Anh cho học sinh.

Sau khi hoàn thành công việc chuyên môn của người chiến sỹ Công an nhân dân, Thiếu tá Vũ Văn Chính lại dành thời gian lên lớp cùng học trò. Thời gian đầu, lớp học chỉ là một khoảng sân trống có mái che, cái bảng và một số ít học sinh. Những học sinh đầu tiên anh phụ đạo rất kém về tiếng Anh giờ đã khá lên. Các em biết căn bản về từ vựng và ngữ pháp; cách nghe, nói, đọc viết được nâng lên rõ rệt và tự tin, thích thú hơn trong giao tiếp tiếng Anh.

Hứng thú với các bài giảng của anh, học sinh tham gia lớp học ngày càng đông hơn, lên đến 50 em. Đều đặn mỗi tuần 2 buổi học vào khung giờ từ 19 đến 21 giờ, anh ưu tiên dạy cho học sinh lớp 9 vì đây là những em cuối cấp.

Thiếu tá Vũ Văn Chính tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ban. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Thiếu tá Vũ Văn Chính chia sẻ: "Đây là vùng khó khăn nên học sinh ít được tiếp xúc với những điều kiện về môn tiếng Anh. Lúc mới đầu vào dạy các em, mình thấy học sinh rụt rè, kiến thức căn bản về tiếng Anh bị mất gốc. Cần phải có cách dạy phù hợp để các em dễ hiểu và thích thú khi học."

Là một giảng viên tiếng Anh, lại có nhiều năm làm thông dịch viên cho các dự án, Thiếu tá Chính đã truyền cảm hứng học tiếng Anh cho học sinh nơi đây. Những bài học đơn giản, cách dạy dí dỏm, cả thầy và trò cùng nhau tương tác với những câu chuyện thú vị, những từ vựng gần gũi khiến học sinh dễ nhớ, dễ thực hành.

Cứ như thế, những giờ học lớp tiếng Anh của thầy Chính không còn là sự rụt rè ban đầu của học sinh mà thay vào đó là không khí vui tươi, tự tin của học trò. Hai năm qua, lớp học của thầy Chính đã giúp nhiều học sinh tiến bộ, phá bỏ được cái khó khi học tiếng Anh.

Em Hoàng Thị Kim Thảo, học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ban cho biết: "Thầy Chính dạy môn tiếng Anh, chúng em dễ hiểu, dễ nhớ. Hai năm qua được học thầy, chúng em rất vui. Thầy còn tặng nhiều quần áo, quà, bánh kẹo cho chúng em. Chúng em rất buồn và hụt hẫng khi biết thầy về Hà Nội, chúc thầy sức khỏe và công tác tốt, luôn nhớ tới học sinh vùng cao."

Thiếu tá Vũ Văn Chính, cán bộ công an xã Pa Tần, Lai Châu phát quà cho người dân. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nói về lớp học tiếng Anh của Thiếu tá Vũ Văn Chính được mở ở trường, thầy giáo Đỗ Văn Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ban chia sẻ: "Học sinh rất thích học tiếng Anh với Thiếu tá Chính. Thầy có chuyên môn, cách dạy, cách truyền đạt rất hay. Những vùng khó ở Lai Châu mà có được những giáo viên tiếng Anh như thế thì rất tuyệt vời. Chất lượng môn tiếng Anh chắc chắn tăng lên đáng kể."

Trong buổi dạy cuối cùng trước khi chuyển công tác về Hà Nội, Thiếu tá Vũ Văn Chính mang rất nhiều quần, áo, gấu bông, bánh kẹo đến lớp, đến trường để tặng cho các bạn nhỏ. Anh dặn dò các em cố gắng học tập, không được nản chí để mai này thay đổi cuộc sống. Nhìn những gương mặt trong sáng, ánh mắt lấp lánh của học sinh và tình cảm của bản làng khiến anh bồi hồi, sâu lắng.

Trong buổi chia tay với các em nhỏ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má người chiến sỹ Công an nhân dân. Dù anh chỉ mới gắn bó với bản làng 2 năm, nhưng họ như một phần trong cuộc sống của anh ở nơi này.

Anh cho biết sau khi chuyển công tác về xuôi, anh sẽ sắp xếp mở lớp dạy tiếng Anh trực tuyến cho các bạn nhỏ nơi đây.

Tình cảm của người chiến sỹ Công an với nhân dân biên giới

Tại trụ sở Công an xã Pa Tần, nhiều thùng hàng được đặt tạm ngoài hành lang, cầu thang, phòng làm việc. Đây là những đồ dùng như gạo, quần áo, bánh kẹo, bột giặt… mà những nhà hảo tâm từ khắp nơi gửi về nhờ các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Pa Tần gửi giúp đến người dân những bản còn khó khăn, thiếu thốn.

Chỉ vào những thùng hàng này, Thiếu tá Vũ Văn Chính cho hay đây là những vật phẩm do anh và anh em công an xã xin được sự hỗ trợ của nhiều nơi trong cả nước như ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh… gửi lên.

Từ thực tế công tác tại cơ sở, thấy người dân vùng biên giới còn khó khăn nhiều thứ, các chiến sỹ Công an xã Pa Tần đã kêu gọi người dân mọi miền Tổ quốc hỗ trợ, giúp đỡ. Những chuyến hàng từ thiện chuyển tới, các chiến sỹ lại phân loại, mang đến cho người dân ở các bản. Những chương trình rất ý nghĩa này ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được nhiều nhà hảo tâm tin tưởng.

Đại úy Sùng A Dia, Phó trưởng Công an xã Pa Tần chia sẻ, ngoài đảm bảo công tác chuyên môn, Thiếu tá Vũ Văn Chính có nhiều ý tưởng hay, cùng anh em công an xã thực hiện các công tác xã hội, giúp đỡ nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân tận tụy, bám dân, bám bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân yêu quý.

Hai năm gắn bó với các em nhỏ ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ban, ngoài những tiết dạy tiếng Anh, những lúc rảnh rỗi, anh Chính cùng các em nhỏ ở đây làm bánh, nấu cơm, vui đùa… Những hình ảnh tưởng chừng giản dị, quen thuộc đó là tình cảm sâu sắc, gắn kết giữa những chiến sỹ Công an nhân dân và người dân vùng cao, với tinh thần cống hiến vì dân, nơi đâu cũng là quê hương, Tổ quốc mình.

Tại những nơi biên giới khó khăn, những người chiến sỹ Công an nhân dân ngày đêm âm thầm vượt khó khăn, thử thách, mang lại sự bình yên cho nhân dân, cho bản làng./.

Người thầy giáo gần 30 năm gắn bó với học sinh dân tộc Chứt ở Quảng Bình Dạy dỗ nhiều thế hệ học sinh dân tộc Chứt trong 30 năm qua, thầy Hoàng Xuân Dục, giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học-THCS Lâm Hóa (Quảng Bình) là một trong 60 gương Nhà giáo được tuyên dương.