Phương Tây lo ngại các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ

Tàu chở hàng Galaxy Leader (phải), bị lực lượng Houthi bắt giữ hai ngày trước, về tới cảng tỉnh Hodeida, ngoài khơi Biển Đỏ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/12, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Yemen, đã chỉ trích các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ, đe dọa hoạt động vận tải biển quốc tế và thương mại toàn cầu.

Tuyên bố chung nhấn mạnh các cuộc tấn công mà Houthi liên tiếp thực hiện trên Biển Đỏ "gây ảnh hưởng các quyền và tự do hàng hải, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển của nhiều quốc gia."

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng các cuộc tấn công "chưa từng có" của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ đang đe dọa dòng chảy thương mại toàn cầu.

Quan ngại các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ nguy cơ tác động xấu đến kinh tế và thương mại toàn cầu, nhiều nước khác như Anh, Israel... đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Trong nỗ lực ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng trên Biển Đỏ, Mỹ cùng với các nước đối tác ngày 18/12 thông báo thành lập liên minh an ninh gồm 10 quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại.

Liên minh này gồm Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha.

Chiến dịch này có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải hàng hóa trên Biên Đỏ và Vịnh Aden.

Cùng ngày, tờ "The Globe and Mail" đưa tin Canada sẽ tham gia lực lượng do Mỹ đứng đầu để bảo vệ các tàu vận tải thương mại đi qua Biển Đỏ.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn nguồn tin Chính phủ Canada cho biết đóng góp ban đầu của nước này sẽ là một số ít nhân viên. Đây là những sỹ quan tham mưu được phân công phối hợp với Bộ chỉ huy khu vực của Mỹ và giúp lên kế hoạch tác chiến.

Hiện một loạt doanh nghiệp vận tải biển như Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, CMA CGM… thông báo tạm dừng hoạt động lưu thông qua Biển Đỏ do gia tăng nguy cơ bị phong trào Houthi tấn công.

Lực lượng này mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động tấn công chừng nào Israel ngừng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và cho phép phân phối hàng cứu trợ tới dân thường Palestine tại vùng lãnh thổ này. Do ảnh hưởng của các cuộc tấn công, giá cước vận chuyển tải biển toàn cầu đã tăng mạnh./.

Các cuộc tấn công trên Biển Đỏ cản trở hoạt động thương mại toàn cầu Sau khi một số tàu bị tấn công, ngày càng nhiều tàu chở hàng quyết định neo đậu trên Biển Đỏ trong khi nhiều tàu khác tắt các hệ thống định vị, các nhà buôn điều chỉnh lịch trình, chi phí vận chuyển.