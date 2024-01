Quân đội Mỹ tiến hành vụ không kích mới tấn công lực lượng Houthi tại Yemen

Hình ảnh từ vệ tinh Maxar cho thấy một số căn nhà bị phá hủy tại sân bay Hodeida (Yemen), sau các cuộc không kích của không lực Anh-Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, ngày 12/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin AP dẫn 2 nguồn tin giấu tên cho biết sáng 13/1, quân đội Mỹ đã thực hiện thêm vụ không kích nhằm vào cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát ở Yemen.

Một nguồn tin đã tiết lộ một số thông tin về vụ không kích mà Mỹ và Anh thực hiện một ngày trước đó, cho biết có tổng cộng 28 địa điểm ở Yemen bị tấn công và các cuộc không kích đã đánh trúng hơn 60 mục tiêu.

Tuy nhiên, Mỹ đã xác định được thêm một địa điểm radar, coi đây là mối đe dọa đối với giao thông hàng hải.

Trước đó, Hải quân Mỹ cảnh báo toàn bộ tàu mang cờ nước này tránh xa khu vực quanh Yemen, Biển Đỏ và Vịnh Aden trong 72 giờ sau khi Washington và London thực hiện hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng Houthi.

Hiện, có nhiều lo ngại xung đột sẽ lan rộng tại khu vực này, ngoài xung đột giữa Hamas-Israel tại Dải Gaza khi Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu và Washington tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự để bảo đảm an ninh trên Biển Đỏ và tự do thương mại hàng hải.

Mỹ và Anh đã bảo vệ tính hợp pháp của các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen sau các đợt tấn công trên Biển Đỏ, trong khi Nga và Trung Quốc cáo buộc các nước phương Tây này đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực./.



