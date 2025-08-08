Quảng Ngãi thả 3 cá thể diều hâu quý hiếm về lại tự nhiên

Ngày 8/8, ông Lê Hoài Vũ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV (Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ba Xa (Quảng Ngãi) tiến hành thả 3 cá thể diều hâu thuộc loài nguy cấp, quý hiếm mắc lưới nhà dân về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 5/8, sau khi phát hiện tại thôn Mang Krá, xã Ba Xa có 3 cá thể diều hâu hoang dã mắc vào lưới hàng rào của nhà ông H.V.Q, Công an xã Ba Xa đã kịp thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực XIV đến tận nhà tuyên truyền, vận động ông Q tự nguyện giao nộp toàn bộ 3 cá thể diều hâu nói trên.

Qua tìm hiểu bước đầu, 3 cá thể diều hâu có tên khoa học là Milvus migrans, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý cấp nhóm IIB, cần được quản lý bảo vệ chặt chẽ.

Lực lượng chức năng của xã đã thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và tiến hành thả 3 cá thể diều hâu này về lại môi trường tự nhiên tại khoảnh 3, Tiểu khu 441, xã Ba Xa thuộc Lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Hạ Thạch Nham.

Hoạt động này góp phần rất lớn vào việc bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương, phục hồi tập tính hoang dã của các loài động vật rừng./.

