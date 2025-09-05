Quảng Trị còn nhiều biển báo vẫn chỉ dẫn theo đơn vị hành chính cũ

Ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị, nhiều biển báo chỉ dẫn hướng đi vẫn chưa được thay thế cho phù hợp với đơn vị hành chính mới từ ngày 1/7/2025.

Những biển chỉ dẫn này ở thường được cắm ở vị trí giao nhau giữa các tuyến đường Quốc lộ, đường liên xã. Do đó không ít người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là những người từ tỉnh, thành khác đến làm việc gặp khó khăn.

Ghi nhận ngày 4/9 tại nút giao ngã 3 Quốc lộ 49C, xã Triệu Bình (mới). Theo hướng Quốc lộ 1A đi đường Thuận Châu, phường Nam Đông Hà đến cầu Đại Lộc rồi đến ngã 3 xã Triệu Bình có biển báo chỉ dẫn hướng đi gồm: rẽ phải là Quốc lộ 49C, rẽ trái là xã Triệu Độ (cũ).

Xã Triệu Độ (cũ) đã hợp nhất với các xã khác từ ngày 1/7/2025 lấy tên xã mới là xã Triệu Bình. Do đó, xã Triệu Độ cũ đã không còn nên biển chỉ dẫn đi theo hướng xã cũ này là sai.

Chiều ngược lại, ở nút giao Quốc lộ 49C đi cầu Đại Lộc có biển báo chỉ hướng gồm: đi thẳng là xã Triệu Độ cũ - thực tế đi thẳng là xã Triệu Bình mới; rẽ trái là đi cầu Đại Lộc.

Ở ngã tư giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ (Quốc lộ 9D) và Hùng Vương, phường Nam Đông Hà có biển báo chỉ hướng đi gồm: đi thẳng là Cửa khẩu Lao Bảo, rẽ trái là Khu công nghiệp, rẽ phải là trung tâm thành phố.

Thực tế thành phố Đông Hà đã giải thể từ ngày 1/7/2025 nên chỉ dẫn đúng phải là trung tâm phường Nam Đông Hà.

Biển chỉ dẫn hướng đi huyện Hải Lăng đã giải thể từ 1/7/2025. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Trên tuyến đường tránh phường Quảng Trị (thị xã Quảng Trị cũ), đi từ cầu Thành Cổ đến gần nút giao ngã tư đường Hai Bà Trưng với Võ Thị Sáu, có biển báo đi thẳng là Thành phố Hồ Chí Minh, rẽ phải Quốc lộ 1A, rẽ trái đi huyện Hải Lăng- thực tế huyện Hải Lăng đã giải thể từ 1/7/2025.

Cũng trên tuyến đường này, nút giao Võ Thị Sáu với Trần Bình Trọng có biển báo: đi thẳng là Thành phố Hồ Chí Minh, rẽ phải là Quốc lộ 1A, rẽ trái là huyện Hải Lăng - huyện này đã giải thể từ ngày 1/7/2025 nên rẽ trái đúng ra là phải xã Vĩnh Định mới. Ở chiều ngược lại, biển báo chỉ dẫn rẽ phải cũng là đi huyện Hải Lăng, đúng ra đi xã Vĩnh Định mới.

Anh Võ Phi Quyết, phường Kim Long, thành phố Huế cho biết: Do công việc nên thường xuyên đi đến địa bàn huyện Hải Lăng cũ. Ban đầu đi cũng gặp lúng túng do biển báo chỉ đường vẫn đề tên đơn vị hành chính cũ. Khi đến một số nút giao phải dừng xe lại để hỏi người dân địa phương mới biết hướng để đi để đến địa phương cần đến.

Ở một số địa phương khác, biển báo chỉ dẫn hướng đi cũng chưa được cập nhật theo tên đơn vị hành chính mới. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Triệu Bình cho biết, sẽ sớm kiến nghị điều chỉnh biển báo chỉ dẫn theo đơn vị hành chính mới để thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị Trương Chí Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho hay, hiện nay, đơn vị đang phối hợp với các địa phương kiểm tra rà soát và triển khai thay thế biển báo chưa đúng với đơn vị hành chính mới./.

Xử lý thông tin về bất cập liên quan đến biển báo giao thông và cao tốc 2 làn xe Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6842/VPCP-CN ngày 22/7/2025 về việc xử lý thông tin báo chí, dư luận phản ánh về những bất cập liên quan đến biển báo giao thông và cao tốc 2 làn xe.