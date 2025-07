Quảng Trị: Kiểm tra, xử lý việc dựng hàng rào tại đồi cát Quang Phú

Ngày 17/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý việc dựng cọc tre, giăng dây để ngăn cản xe môtô địa hình 4 bánh (ATV) của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại đồi cát Quang Phú (xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định mốc giới, phạm vi bàn giao đất, phương thức khoanh vùng ranh giới, việc sử dụng đất theo đúng mục đích được giao, các quy định của pháp luật có liên quan...; yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch khẩn trương kiểm tra, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để ổn định tình hình; phối hợp các cơ quan liên quan kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh tự phát, không bảo đảm quy định pháp luật; theo dõi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gosimco Management Capital trong quá trình triển khai thực hiện đề án khai thác tạm thời dịch vụ trải nghiệm trượt cát.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm công tác an ninh trật tự trên địa bàn; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật, thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh du lịch nói riêng và hình ảnh du lịch của tỉnh.

Dịch vụ trải nghiệm trượt cát Quang Phú (xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách khi đến phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, thời gian qua, dư luận bất bình khi điểm trượt cát Quang Phú bị chôn cọc tre, giăng dây ngăn cản xe ATV chơi trên cát, làm mất mỹ quan, cản trở khách du lịch trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại đây.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương xác định, số cọc tre và dây này là do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gosimco Management Capital dựng nên, do đó yêu cầu Công ty này tháo dỡ; đồng thời, làm việc giữa các bên liên quan để hoạt động khai thác các dịch vụ du lịch hiệu quả và đảm bảo mỹ quan./.

