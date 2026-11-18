Tỉnh Quảng Trị xác định 7 cực tăng trưởng, phát triển các hành lang kinh tế kết nối cảng biển, sân bay và cửa khẩu, tạo không gian phát triển mới.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% mỗi năm trở lên đến năm 2030.

Đây là những định hướng trọng tâm trong kế hoạch của UBND tỉnh nhằm cụ thể hoá triển khai Nghị quyết số 358/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Trị, 7 cực tăng trưởng được xác định gồm Hòn La-Ba Đồn-Quảng Trạch; Đồng Hới-Hoàn Lão; Đông Hà, Gio Linh, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Triệu Bình-Cam Lộ; Khu kinh tế Đông Nam-Quảng Trị, Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Vĩnh Định; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay.

Tỉnh Quảng Trị định hướng phát triển các cực tăng trưởng gắn với hệ thống đô thị, khu kinh tế và hạ tầng giao thông liên vùng. Trong số đó, Quảng Trị sẽ nghiên cứu, triển khai Đề án Khu thương mại tự do gắn với cảng biển, sân bay, khu kinh tế và khu công nghiệp; đồng thời xây dựng Đề án Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo (Việt Nam)-Densavan (Lào).

Hạ tầng giao thông được tỉnh Quảng Trị xác định là một trong những yếu tố kết nối các không gian phát triển. Tỉnh tập trung liên kết các tuyến cao tốc, cảng biển, cửa khẩu và hệ thống logistics; đưa Khu bến cảng Mỹ Thủy vào hoạt động, nâng cấp công suất Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La.

Tỉnh Quảng Trị cũng định hướng phát triển dịch vụ logistics trên hành lang Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng, kết nối với Lào, Thái Lan và Myanmar.

Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh Quảng Trị ưu tiên các dự án có quy mô lớn như Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Nhà máy điện khí LNG Hải Lăng và các dự án năng lượng tái tạo. Tỉnh cũng phối hợp với Trung ương triển khai việc đưa khí từ các mỏ Kèn Bầu, Báo Vàng vào bờ tại Quảng Trị, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu điện từ Lào.

Về đô thị, tỉnh tập trung phát triển Đồng Hới, Đông Hà và chuỗi đô thị ven biển, gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp và đầu mối giao thông. Các đô thị khu vực biên giới cũng được định hướng phát triển để tăng cường kết nối giao thương và liên kết với các địa phương của Lào.

Kế hoạch của tỉnh về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới cũng đã đặt ra 22 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong số đó, GRDP bình quân tăng từ 10%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 5.290 USD; kinh tế số chiếm 30% GRDP; tỷ trọng công nghiệp-xây dựng đạt 40,7%, dịch vụ đạt 43%; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tuổi thọ bình quân lên 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt 68 năm; có 13 bác sĩ trên 10.000 dân và bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Tỷ lệ đô thị hóa phấn đấu đạt 37%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 60%.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bố trí nguồn lực và xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm, thời hạn hoàn thành. Các đơn vị phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Sở Tài chính của tỉnh được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai; định kỳ đánh giá, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện./.

Quảng Trị có nhiều tiềm năng, dư địa và không gian phát triển Tính đến ngày 16/10, tỉnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt 3.451,975 tỷ đồng, bằng 52,43% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 9.803 tỷ đồng.