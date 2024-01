Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ được hoàn thiện trong tháng Ba

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, ngày 13/1. (Ảnh: Vietnam+)

Công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đẩy nhanh tiến độ.

Trong đó, vùng miền Trung có 13/14 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra. Về quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã thẩm định và đang hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xác định được lộ trình triển khai thực

Tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, ngày 13/1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh năm 2024, rất nhiều nhiệm vụ khó, nặng nề và quan trọng đang đặt ra. Trong đó, yêu cầu đầu tiên phải xác định được lộ trình triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu quy hoạch. Bởi, tất cả các khâu đều liên quan đến tư duy và tầm nhìn của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện.

Để quy hoạch thực sự là công cụ quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Bộ trưởng đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, gửi xin ý kiến các bộ, ngành trong tháng Ba, hoàn thiện và trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt trong tháng Ba để triển khai thực hiện.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tạo động lực phát triển cho các địa phương trong vùng Mặc dù tiến độ yêu cầu gấp, song Quy hoạch Thủ đô Hà Nội vẫn được triển khai công phu, bài bản, nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch.

Trong đó, các địa phương xây dựng chính sách, cụ thể hóa giải pháp thực hiện quy hoạch tỉnh phải đặt lợi ích chung của đất nước, của vùng, của tỉnh lên trước, tuyệt đối không vì tính cục bộ vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các địa phương cần phối hợp các bộ, ngành xác định ngay các dự án của địa phương có tính chất liên kết, phát triển liên quan đến ít nhất 2 địa phương trở lên, đặc biệt là giao thông, hạ tầng kết nối và các dự án quan trọng đối với phát triển Vùng các địa phương chủ động đề xuất các hoạt động hợp tác, điều phối chung.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tiếp theo trong năm 2024 là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội Vùng. (Ảnh: Vietnam+)



Để các kế hoạch triển khai hiệu quả, Tư lệnh ngành Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh việc xây dựng phương án cân đối nguồn lực thực hiện quy hoạch các nguồn vốn đầu tư ngân sách, huy động khác … Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động đề xuất để Hội đồng vùng điều phối việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong vùng.

“Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tiếp theo trong năm 2024 là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội Vùng. Đây là nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Chính phủ giao tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo rà soát cơ chế, chính sách của Vùng, đề nghị Hội đồng Vùng khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá riêng có nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Vùng. Trong đó, các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án đặt ra tại Quy hoạch vùng cần cụ thể hóa và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/4,” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ ra.

Tăng trưởng Vùng cao hơn tốc độ của cả nước

Hội đồng Điều phối Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ mới được thành lập từ tháng 7/2023. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết trong thời gian ngắn, Hội đồng điều phối vùng đã triển khai được nhiều hoạt động. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-BKHĐT ngày 5/12/2023 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của văn phòng Hội đồng Điều phối vùng để tham mưu, giúp việc Hội đồng điều phối vùng. Thời điểm hiện tại, hầu hết các bộ, ngành và 14/14 địa phương trong Vùng đã thành lập Tổ điều phối cấp bộ và cấp tỉnh.

Nhờ đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Vùng trong năm 2023 đã đạt kết quả khá với tốc độ tăng trưởng 5,51% và cao hơn so với tăng trưởng chung cả nước (5,05%), GRDP bình quân Vùng đạt 75,6 triệu đồng/người, tăng 8% so năm 2022. Bên cạnh đó, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 5,5%, cao hơn so bình quân cả nước (3,65%).

Trong năm, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho 5 tỉnh, thành phố trong Vùng là Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho hay đến nay Trung ương và các địa phương đã ban hành đầy đủ các quy định, thủ tục để cụ thể hoá Nghị quyết Quốc hội và đang áp dụng hiệu quả. Ngoài ra, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ với 5 chính sách đặc thù, cơ bản. Điều này đã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương từ đó tăng cường liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội, trong đó ưu tiên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Về quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Thứ trưởng Trần Duy Đông chia sẻ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Quy hoạch Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó đã tổng hợp danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng nội vùng, liên vùng, thống nhất với danh mục tại Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông. (Ảnh: Vietnam+)



“Quy hoạch vùng được thông qua sẽ là cơ sở để các địa phương trong Vùng liên kết, hợp tác và phát triển kinh tế- xã hội của Vùng,” Thứ trưởng Trần Duy Đông nói.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng điều phối vùng trong thúc đẩy liên kết vùng để đạt được các mục tiêu phát triển chung, Thứ trưởng cho hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều phối vùng năm 2024. Trong đó, yêu cầu đầu tiên là xây dựng kế hoạch điều phối liên kết Vùng năm 2024 và các năm tiếp theo. Kế đến là triển khai, điều phối, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài và nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong Vùng, trong đó tập trung các hoạt động liên kết phát triển bền vững các ngành kinh tế biển kết hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên biển.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thứ trưởng cũng cho biết Hội đồng Vùng sẽ tổ chức điều phối đẩy mạnh phát triển giáo dục-đào tạo để nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng trong thời kỳ quy hoạch, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của các địa phương.

Mặt khác, Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Vùng là xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội Vùng.



“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 2 văn bản gửi các bộ, ngành và địa phương báo cáo rà soát cơ chế chính sách của Vùng. Do vậy, yêu cầu các thành viên Hội đồng Vùng khẩn trương chỉ đạo việc triển khai theo các văn bản yêu cầu, trên cơ sở đó tổ chức hội nghị lấy ý kiến rộng rãi và hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định,” Thứ trưởng Trần Duy Đông nói./.