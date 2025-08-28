Sau kiện toàn, các cơ quan hoạt động không có độ trễ, không gián đoạn công việc

Bộ Nội vụ cho biết, sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền 2 cấp, các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; hoàn thành việc ban hành các quyết định thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính; cơ bản hoàn thành việc ban hành các quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Thành lập 56 cơ quan chuyên môn đặc thù

Thực hiện Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, cả nước thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gồm 12 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở 34 tỉnh, thành phố, có 56 cơ quan chuyên môn đặc thù ở một số địa phương.

Trong đó, 21 tỉnh, thành phố tổ chức 2 cơ quan chuyên môn đặc thù, gồm 20 tỉnh, thành phố thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Ngoại vụ; thành phố Huế thành lập Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ.

Có 9 tỉnh, thành phố tổ chức 1 cơ quan chuyên môn đặc thù, gồm 6 tỉnh thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; tỉnh Ninh Bình thành lập Sở Du lịch; thành phố Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh thành lập Sở Ngoại vụ.

Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 3 cơ quan chuyên môn đặc thù: Hà Nội thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Du lịch; Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Du lịch và Sở An toàn thực phẩm. Có 2 tỉnh không tổ chức cơ quan chuyên môn đặc thù là Hưng Yên và Đồng Tháp.

Có 9.916 phòng chuyên môn cấp xã đã được thành lập tại các xã, phường, đặc khu. Một số xã, đặc khu (đơn vị hành chính cấp xã không sáp nhập) do điều kiện thực tiễn tại địa phương chưa thành lập đủ 3 phòng chuyên môn theo quy định của Chính phủ.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Riêng đối với Trung tâm phục vụ hành chính công, căn cứ quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã (126 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, 54 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh và 2 đặc khu không thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp xã).

Hà Nội và Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc Điểm phục vụ hành chính công.

Không làm gián đoạn công việc

Ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị đều khẩn trương đi vào hoạt động, không có độ trễ, không làm gián đoạn công việc.

Một số địa phương đã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ (tài chính-ngân sách, kế toán, thuế, quản lý công sản, đăng ký kinh doanh...).

Các lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ trong mô hình mới.

Các trung tâm phục vụ hành chính công tại các địa phương đã đi vào hoạt động, thực hiện các thủ tục tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Một số địa phương có cách làm sáng tạo và hiệu quả khi bố trí công chức, viên chức có kinh nghiệm, kiến thức sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 120 nghìn người dùng đồng thời (CCU). Từ ngày 1/7/2025 đến nay, hệ thống ghi nhận số lượng người dùng cao nhất đạt khoảng 50 nghìn người dùng đồng thời (đạt khoảng 41,6%).

Hầu hết các địa phương đều đã vận hành hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính vào điều hành, giải quyết công việc và thực hiện thành công việc kết nối, liên thông Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Nhiều địa phương đã triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, thanh toán điện tử...

Thống kê cho thấy, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại 34 tỉnh, thành phố được đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ 1/7 đến ngày 19/8/2025 tăng dần, đặc biệt là gia tăng đáng kể về số lượng hồ sơ trực tuyến.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Trạch, Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo tổng hợp từ Văn phòng Chính phủ, lũy kế từ 1/7 đến ngày 19/8/2025, cả nước đã tiếp nhận tổng số gần 4,4 triệu hồ sơ (trong đó, số hồ sơ được thực hiện theo hình thức trực tuyến là gần 3,3 triệu, chiếm 74,7%).

Số liệu trích xuất từ Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ cung cấp, tính đến 17 giờ ngày 19/8, các địa phương có số lượng hồ sơ được đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia ở mức cao là Thành phố Hồ Chí Minh (645.566 hồ sơ); Hà Nội (444.327 hồ sơ); Hải Phòng (293.935 hồ sơ)... Các địa phương có số lượng nộp hồ sơ thấp nhất là: Cao Bằng (32.865 hồ sơ); Lai Châu (18.869 hồ sơ); Điện Biên (14.922 hồ sơ).

Nhiều địa phương đã chỉ đạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết công việc: Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số để cải cách hoạt động của các cơ quan, đơn vị, triển khai số hóa tài liệu.

Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo nghiên cứu triển khai Đề án hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp./.

