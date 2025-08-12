Bảo đảm ổn định, thông suốt công tác dân tộc, tôn giáo sau khi sắp xếp bộ máy

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác dân tộc, tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chủ trì Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trên quy mô toàn quốc, nhằm đánh giá về tình hình công tác dân tộc, tôn giáo sau khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và trong nước thời gian qua có nhiều biến động, tác động đến công tác dân tộc và tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, ngành công tác dân tộc và tôn giáo sẽ nỗ lực, thể hiện quyết tâm cao để góp phần cùng đất nước đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho hay, sau khi thành lập, Bộ đã tập trung thực hiện nhiều công việc như xây dựng thể chế, chính sách, xây dựng thông tư, củng cố tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra giám sát, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, ủy quyền nhiều hơn, gần dân hơn...

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã và đang chủ trì, phối hợp hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tạo điểm nhấn là một trong những công trình quốc gia đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc đánh giá về công tác dân tộc, tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các đại biểu dự hội nghị tích cực thảo luận, nêu lên những khó khăn của công tác dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương. Qua đó đề ra những giải pháp trong thời gian tới để thiết kế chính sách theo hướng tập trung nguồn lực, giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp thiết nhất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã đã cơ bản đi vào hoạt động nền nếp, đảm bảo nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu, cơ bản hoạt động thông suốt, liên tục. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định. Chính quyền các xã mới thành lập nhanh chóng đi vào hoạt động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã rà soát 115 thẩm quyền, trong đó 33 thẩm quyền được phân quyền, phân cấp và phân định, 37 thẩm quyền do cơ quan Trung ương thực hiện, 45 thẩm quyền thuộc chính quyền địa phương. Cùng với đó, Bộ cũng ban hành 6 thông tư hướng dẫn hoạt động của mô hình hai cấp và thành lập Tổ công tác hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn.

28/34 tỉnh, thành phố thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo. Tình hình sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi duy trì ổn định. Các chính sách, chương trình, dự án, trong đó trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được các địa phương đẩy nhanh triển khai thực hiện. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cả nước cơ bản ổn định...

Tại hội nghị, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ các địa phương đã đề cập đến một số khó khăn, bất cập như: thiếu biên chế, nhất là cán bộ chuyên trách cấp xã; nhiều cán bộ kiêm nhiệm, chưa am hiểu sâu chính sách dân tộc, tôn giáo; cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập địa giới hành chính, việc quản lý đất tôn giáo, dữ liệu dân tộc, tôn giáo gặp khó khăn; việc phối hợp giữa các cấp, ngành chưa thống nhất. Một số thủ tục hành chính còn thiếu hướng dẫn cụ thể; phần mềm quản lý hồ sơ chưa đồng bộ; kỹ năng công nghệ của một số chức sắc, tín đồ còn hạn chế./.

