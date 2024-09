Sơn La chủ động di dời các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn

Lực lượng “4 tại chỗ” của bản Bèo đã hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn; hỗ trợ điểm trường Mầm non di dời tài sản, di chuyển học sinh đến học nhờ tại Nhà văn hóa bản.

Lực lượng chức năng di dời tài sản của nhân dân bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực bản Bèo, xã Tường Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, đã xuất hiện các vết nứt từ trên đỉnh núi, nguy cơ cao gây sạt lở, đe dọa trực tiếp 6 hộ gia đình, với 23 nhân khẩu và đội ngũ giáo viên cùng 11 trẻ em tại điểm trường Mầm non của bản.

Nhằm giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên đã kịp thời cử Đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình sạt lở.

Huyện cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương di dời người dân thuộc 6 hộ gia đình và các giáo viên, học sinh tại điểm trường Mầm non trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí các hộ bị ảnh hưởng đến nơi ở mới an toàn...

Hiện nay, lực lượng “4 tại chỗ” của bản đã hỗ trợ các gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng, di dời người và tài sản đến nơi an toàn; hỗ trợ điểm trường Mầm non di dời tài sản, đồ dùng, trang thiết bị dạy học, di chuyển học sinh đến học nhờ tại Nhà văn hóa bản.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Bắc Yên (Sơn La) đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng.

Một hộ dân ở bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên trong vùng có nguy cơ sạt lở cao sẽ được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại khu vực bản Ngậm, xã Song Pe đã xuất hiện các rãnh nứt trên đỉnh đồi, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, cuộc sống của 108 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu.

Nhằm giảm thiểu rủi ro, huyện Bắc Yên đã thành lập Tổ công tác đến kiểm tra, nắm tình hình sạt lở tại địa phương; đồng thời, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân sự phối hợp với lực lượng "4 tại chỗ" tại xã Song Pe triển khai các phương án di chuyển, sơ tán khẩn cấp các hộ dân của bản ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ sụt, sạt; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ, ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Cùng với đó, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, lên phương án, lựa chọn vị trí để xây dựng điểm tái định cư; có kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh đi lại, học tập tại khu vực bản Ngậm, xã Song Pe./.

