Sử dụng thiết bị điện mùa nắng nóng: Làm thế nào để đảm bảo an toàn, tiết kiệm?

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình tăng mạnh dẫn đến nguy cơ cháy, nổ và sự cố điện gia tăng.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), vào thời điểm 13h15 trưa 2/6, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc do Tổng Công ty quản lý (từ Hà Tĩnh trở ra, trừ Hà Nội) đã đạt mức 17.400 MW, vượt mức đỉnh cao nhất của năm 2024 (ghi nhận lúc 22h ngày 10/8/2024 là 17.300 MW), tăng 0,1% so với năm trước.

Theo dự báo, mùa Hè năm nay sẽ còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân liên quan đến hệ thống, thiết bị điện.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và hạn chế tối đa các sự cố cháy, nổ liên quan đến sử dụng điện, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện một số biện pháp cụ thể.

Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

Người dân không nên cắm nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm (không tự ý sử dụng thêm thiết bị điện làm vượt công suất của hệ thống); chú ý ngắt nguồn điện không cần thiết, khi không sử dụng hoặc khi ra khỏi nhà, cơ sở.

Lưu ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất cao, vì có nguy cơ dẫn đến quá tải hệ thống điện.

Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị điện định kỳ

Người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống, thiết bị điện để phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, tránh nguy cơ chập cháy do thiết bị xuống cấp hoặc quá tải.

Nên có aptomat bảo vệ từng thiết bị điện công suất lớn và tách riêng nguồn điện chiếu sáng, sản xuất, kinh doanh phục vụ chữa cháy và thoát nạn.

Bảo đảm an toàn khi sử dụng thiết bị điện

Người dân không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện; tránh đi dây điện trực tiếp qua các vật liệu dễ cháy như mái lá, mái tôn, tấm lót sàn, cần có ống ghen bảo vệ đường dây dẫn.

Khi sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt (bếp, đèn sưởi, bàn là…), người dân phải chú ý kiểm soát, không để các thiết bị này gần vật dụng dễ cháy.

Người dân không sạc xe điện, pin, điện thoại, máy tính… qua đêm, không sạc khi không có người ở nhà.

Khi mua thiết bị, người dân cần chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ để bảo đảm chất lượng, sử dụng thiết bị điện chất lượng tốt để không bị chập cháy.

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến nghị để phòng tránh nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ tại một số khu vực dân cư, đô thị, cũng như đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, người dân cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các khung giờ cao điểm trưa (13-15h) và tối (21-23h); sử dụng điều hòa hợp lý, cài đặt ở mức nhiệt từ 27 độ C trở lên, kết hợp với quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn, tránh nguy cơ quá tải, sự cố, chập cháy trong hộ gia đình và cơ quan, công sở./.

