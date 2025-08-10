Sun PhuQuoc Airways đón máy bay đầu tiên, sẽ bay thương mại vào tháng 11

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (Tập đoàn Sun Group) vừa chính thức đón tàu bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo đó, Airbus A321NX là tàu bay đầu tiên trong loạt 8 tàu bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư bài bản vào đội bay hiện đại, vận hành an toàn, ổn định, đẳng cấp quốc tế của Sun PhuQuoc Airways.

Trong bối cảnh nhu cầu tàu bay trên thế giới đang tăng cao, việc Sun PhuQuoc Airways sở hữu tàu bay A321NX thế hệ mới nhất, vừa xuất xưởng cho thấy tiềm lực và quyết tâm của hãng trong việc xây dựng chất lượng dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp.

Nhấn mạnh với sứ mệnh đã được xác định từ tên gọi, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho rằng, Sun PhuQuoc Airways hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn và trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Sun PhuQuoc Airways mong muốn mọi người Việt đều có thể đến với Phú Quốc thông qua chính sách linh hoạt và mạng bay thẳng tới những địa phương chưa từng kết nối trực tiếp với Phú Quốc. Hãng cũng sẽ mở rộng các đường bay quốc tế từ thị trường trọng điểm và tiềm năng, giúp du khách tiếp cận dễ dàng hơn với Phú Quốc và trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp, văn hóa, dịch vụ nơi đây.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10/2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways và Vietcombank đã ký kết hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn tài trợ mua tàu bay cho Sun PhuQuoc Airways, chắp cánh đội bay tương lai.

Theo đó Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways gồm 10 tàu bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank chia sẻ, trong bối cảnh thị trường hàng không cùng nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục và đi lên mạnh mẽ, Vietcombank tin rằng chiến lược phát triển mà Sun PhuQuoc Airways theo đuổi bao gồm kế hoạch đầu tư đồng bộ vào đội tàu với các sản phẩm tiên tiến nhất của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, sẽ nhanh chóng đưa Sun PhuQuoc Airways vươn lên khẳng định vị thế.

“Sự đồng hành và tin tưởng của Vietcombank ngay từ những ngày đầu đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp, mở ra nền tảng để Sun PhuQuoc Airways có cơ hội tiếp cận thêm các định chế tài chính uy tín khác, từ đó mở rộng đội bay hơn nữa trong tương lai gần, hiện thực hóa tầm nhìn về một hãng hàng không hiện đại, an toàn và bền vững, giúp tăng cường năng lực kết nối hàng không của Việt Nam,” ông Vinh nói./.

Cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways Nếu điều kiện thuận lợi, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ mở bán vé vào cuối tháng 10/2025 và đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong thời gian sớm nhất có thể.