Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, 2 cán bộ Công an thương vong

Sáng 14/2, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) làm một cán bộ Công an tử vong và một người bị thương.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, thực hiện Kế hoạch cao điểm tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày 14/2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã phân công tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân.

Đến 5 giờ 42 phút ngày 14/2, Trung úy T.Đ.L (cán bộ Công an huyện Đức Linh đang tăng cường cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Bình Thuận) điều khiển xe ôtô tuần tra, trên xe cùng đi có Trung úy P.T.P (cán bộ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tăng cường cho Phòng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Bình Thuận).

Khi đang thực hiện tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đến KM số 1767+800 trên Quốc lộ 1A, thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì xe va vào trụ bêtông bên đường và lao xuống mương nước.

Hậu quả vụ tai nạn làm Trung úy T.Đ.L, Trung úy P.T.P bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Trung úy P.T.P đã tử vong; Trung úy T.Đ.L bị thương đang được tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc./.

