Tạm giữ khẩn cấp nhóm đối tượng đánh nhầm người làm hai nam sinh nhập viện

6 đối tượng bị tạm giữ để điều tra tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, đánh nhầm 2 em học sinh lớp 11 bị thương nặng. (Ảnh: Công an huyện Đức Trọng)

Ngày 17/4, theo thông tin từ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã có quyết định tạm giữ khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Phú Hội.

Đây là vụ nhóm đối tượng đánh nhầm người làm hai học sinh lớp 11 là Nguyễn Anh Huy và Đinh Ngọc Bảo Long bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu và được chuyển lên tuyến trên tại Thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Thông tin ban đầu, 6 đối tượng bị tạm giữ là: Lê Đức Đạt (17 tuổi), Hồ Thanh Hiếu (17 tuổi), Nguyễn Hồng Tâm (27 tuổi), Lê Văn Hiếu (21 tuổi), Trần Hoàng Hiền (35 tuổi), Trương Nguyễn Duy Tuyên (22 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, ngày 14/4, đơn vị tiếp nhận tin báo của nhân dân về sự việc đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự giữa hai nhóm thanh niên vào khoảng 22 giờ ngày 13/4 tại đoạn đường thuộc thôn Phú Trung (xã Phú Hội), Công an huyện đã chỉ đạo tập trung lực lượng truy xét các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 21 giờ ngày 13/4, Lê Đức Đạt đi xe gắn máy chở theo Hồ Thanh Hiếu từ thị trấn Liên Nghĩa về Phú Hội theo Quốc lộ 20. Khi đến khu vực gần hồ Nam Sơn thì gặp một nhóm thanh niên thị trấn Liên Nghĩa khoảng 20 người đi trên 10 xe gắn máy ngược chiều.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Đạt và Hiếu bỏ chạy về gọi nhóm của mình. Sau đó, nhóm này mang theo hung khí ra đến đầu ngõ thì gặp nhóm thanh niên thị trấn Liên Nghĩa khoảng gần 20 người đi xe gắn máy mang theo dao phóng lợn, gậy.

Hai nhóm sử dụng gạch đá, gậy ném về phía đối phương, la hét, rượt đuổi đánh nhau gây hỗn loạn.

Sau đó, nhóm thanh niên Liên Nghĩa bỏ chạy. Đúng lúc này, em Nguyễn Anh Huy (17 tuổi, trú thôn Phú Lộc) và Đinh Ngọc Bảo Long (17 tuổi, trú thôn Phú Hòa) cùng ở xã Phú Hội chở nhau trên xe máy đi qua khu vực vừa xảy ra xô xát, đánh nhau.

Do nhìn nhầm là nhóm thanh niên thị trấn Liên Nghĩa quay lại, nhóm Lê Đức Đạt sử dụng gạch đá, gậy, dao phóng ném vào xe của Huy và nhóm bạn đang di chuyển tới.

Hành động này khiến Huy lạc tay lái, va quệt vào đuôi xe tải đang đậu trên lề đường rồi tông thẳng vào cổng lưới B40 của căn nhà gần đó.

Hậu quả, cả Nguyễn Anh Huy và Đinh Ngọc Bảo Long bị thương nặng phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Công an huyện ghi nhận em Nguyễn Anh Huy bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi phải, đa chấn thương. Em Đinh Ngọc Bảo Long bị gãy xương đùi phải, chấn thương đầu, đa vết thương. Hiện, cả hai em đã được gia đình đưa lên Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị.

Theo người nhà các nạn nhân, hai em rất hiền lành, không quen biết nhóm côn đồ trên. Ngay sau khi bị nhóm đối tượng đánh nhầm, hai gia đình đã huy động người nhà đưa các em đi cấp cứu.

Đến chiều 14/4, các gia đình lên Công an huyện trình báo sự việc.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng tham gia đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc./.

Gần 20 thanh, thiếu niên vác dao, kiếm đi xe máy lạng lách trong đêm Khoảng 20 giờ 30 ngày 12/4, nhiều thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, không đội mũ bảo hiểm, đi xe môtô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường huyện Bình Lục, Hà Nam.