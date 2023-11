Tăng cường kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Lễ ký kết nghĩa là sự kiện quan trọng nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lễ ký kết nghĩa giữa xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam với Cụm bản Langkhang, huyện Boualapha, tỉnh Khammuane. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Chiều 22/11, Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn của Lào cùng đông đảo nhân dân khu vực biên giới hai tỉnh đã chứng kiến Lễ ký kết nghĩa giữa xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) với Cụm bản Lẳng Khăng (huyện Bua Lạ Pha).

Lễ ký kết nghĩa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, thông thương và phát triển kinh tế.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo xã Dân Hóa và Trưởng Cụm bản Lẳng Khăng đã ký kết biên bản các nội dung của Quy chế kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Hai bên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc quốc giới; không thực hiện các hành vi làm xê dịch, phá hoại hoặc gây hư hại mốc quốc giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới, công trình công ích, các loại biển báo, làm sai lệch, chệch hướng đi của đường biên giới, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông, suối biên giới.

Đồng thời, hai bên không kích động hoặc phá hoại an ninh, an toàn xã hội và trật tự công cộng ở khu vực biên giới hai bên.

Bên cạnh đó, nhân dân hai bên không khai thác tài nguyên thiên nhiên, lâm, thổ, sản trái phép ở khu vực biên giới; không tham gia hoặc che giấu người săn bắn, mua bán, vận chuyển thú rừng quý hiếm, đánh bắt cá bằng xung điện, chất nổ, chất độc và các hoạt động gây hại khác trên sông, suối biên giới.

Nhân dân cụm dân cư hai bên chấp hành nghiêm việc qua lại biên giới theo quy định; không vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; không vượt biên, không tham gia, che dấu, chứa chấp, dẫn đường, chỉ đường cho đối tượng mua bán người, buôn lậu; không tham gia vận chuyển trái phép chất cháy, nổ, các chất ma túy, văn hóa phẩm độc hại và hàng hóa cấm khác qua biên giới.

Mặt khác, người dân hai bên không thải các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường hệ sinh thái và các hành vi khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm, gây hại cho sức khỏe của con người, động vật, thực vật và môi trường; không tham gia, không khuyến khích hoặc dung túng việc kết hôn trái phép ở hai bên biên giới; các hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái phép theo quy định của pháp luật mỗi nước.

Mỗi người dân phải có trách nhiệm cung cấp kịp thời những hành vi vi phạm với chính quyền bản Cụm bản Lẳng Khăng và xã Dân Hóa, lực lượng bảo vệ biên giới.

Về trách nhiệm, mỗi bên phải thông tin kịp thời khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, đồng thời tạo điều kiện, giúp đỡ trong cấp cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân, phòng, chống và khắc phục hậu quả; cùng tạo điều kiện, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Tùy điều kiện, khả năng, hai bên hợp tác, giúp đỡ nhau xây dựng, tặng công trình dân sinh phục vụ đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo.

Ngoài ra, vào các ngày truyền thống, lễ, Tết… hai bên tổ chức thăm hỏi, chúc mừng; khuyến khích, tạo điều kiện để nhân dân qua lại thăm thân, giao lưu văn hóa, thể thao, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó…

Tại Lễ ký kết, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình khẳng định: "Quan hệ Việt-Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Trong quan hệ hữu nghị đó, huyện Minh Hóa và huyện Bua Lạ Pha cũng như nhân dân hai bên biên giới thực sự là những người bạn thủy chung son sắt ngay từ trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung và cho đến thời kỳ xây dựng, phát triển hôm nay. Những năm qua, tỉnh Quảng Bình cũng như huyện Minh Hóa luôn quan tâm đến công tác đối ngoại với các tỉnh, huyện của nước bạn Lào có chung đường biên giới, trong đó có tỉnh Khăm Muộn, huyện Bua Lạ Pha."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị, thời gian tới, chính quyền, nhân dân huyện Minh Hóa và huyện Bua Lạ Pha cũng như cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào; thực hiện nghiêm quy ước mỗi bên và nội dung kết nghĩa ngày càng hiệu quả.

Tặng công cụ sản xuất cho người dân xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Hai bên cùng nhau tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; phối hợp, đẩy mạnh tham gia đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm; động viên, khích lệ nhân dân hai bên biên giới phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp; chia sẻ, hỗ trợ và giúp nhau cùng phát triển; chung tay xây dựng biên giới bình yên, hạnh phúc…

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa, thiết thực cho học sinh và nhân dân khu vực biên giới xã Dân Hóa và Cụm bản Lẳng Khăng.

Các hoạt động ý nghĩa khác như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao giữa nhân dân xã Dân Hóa với Cụm bản Lẳng Khăng đã được tổ chức, thu hút đông người dân hai bên tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã đến dâng hương tại Khu di tích “Cổng trời”; trồng cây hữu nghị tại Nhà Văn hóa xã Dân Hóa./.