Tăng cường thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký Công văn số 4860/BTC-BHXH gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Để kịp thời triển khai nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo tổ chức mới ngay sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp, đồng thời, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu bao phủ trong năm 2025, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ.Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là những nội dung mới được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, Luật Bảo hiểm y tế số 51/2014/QH15 để cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện, thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Bên cạnh đó, căn cứ các nghị quyết của Đảng, Chính phủ hàng năm, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, giai đoạn của từng cấp theo quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP và Nghị quyết số 69/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành đầy đủ các chính sách hỗ trợ nhân dân, người lao động nhằm khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời, xây dựng các kế hoạch, chương trình, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp tỉnh, cấp xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp của ban chỉ đạo các cấp; các cơ quan chức năng và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc triển khai các giải pháp phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng.

Cán bộ Bảo hiểm tỉnh Thái Bình tiếp người dân đến giải quyết thủ tục liên quan đến bảo hiểm. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động, người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với thủ tục đơn giản, cải cách nhất, thời gian nhanh nhất; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, gắn với phòng, chống tham nhũng, trục lợi nhằm tối ưu hóa các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng cũng đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Bảo hiểm xã hội khu vực và cơ quan có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao. Tăng cường tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ngoài ra, có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không điều chỉnh các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao bất hợp lý theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đến cuối năm 2024, số người tham gia lý Bảo hiểm xã hội đạt khoảng 42,71% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 9,91% so với 31/12/2020; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 34,18% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 7,15% so với 31/12/2020; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 94,29% dân số, tăng 3,32% so với 31/12/2020; quyền lợi của người tham gia lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế T được đảm bảo với việc quản lý bằng công nghệ thông tin hiện đại, thủ tục hành chính được rút gọn, thuận lợi... góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các văn bản kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, cơ cấu bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, tổ chức lại 63 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành 35 bảo hiểm xã hội khu vực, 640 bảo hiểm xã hội cấp huyện thành 350 bảo hiểm xã hội cấp huyện./.

