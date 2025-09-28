Tạo cú hích phát triển, nâng tầm đô thị biển Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đồng bộ các quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, gắn với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại-dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đây được xem là bước đi chiến lược để đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030 xác định đô thị, xây dựng cùng công nghiệp; năng lượng và du lịch, dịch vụ là bốn trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế.

Việc phát triển đô thị không chỉ mở rộng không gian sống văn minh, hiện đại mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đây được xem là mục tiêu kép vừa gia tăng nguồn thu ngân sách, vừa xây dựng đô thị bền vững, hài hòa giữa con người, môi trường và kinh tế.

Định hướng phát triển đô thị của tỉnh được phân theo từng khu vực: Phường Nha Trang và khu vực lân cận là đô thị hạt nhân; phường Phan Rang và khu vực lân cận là đô thị hạt nhân phía Nam Khánh Hòa; phường Cam Ranh và khu vực lân cận là đô thị du lịch-logistics; xã Cam Lâm và khu vực lân cận trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; xã Vạn Ninh và khu vực lân cận trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; phường Ninh Hòa, xã Cà Ná và khu vực lân cận là đô thị công nghiệp; xã Diên Khánh và khu vực lân cận là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống. Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Để đạt mục tiêu đề ra, Khánh Hòa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nhiều dự án lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đô thị.

Toàn cảnh về dự án Đầm Môn và Tu Bông. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Đáng chú ý, ngày 11/9 vừa qua Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định chấp thuận cho liên danh các nhà đầu tư thực hiện hai dự án đô thị, bao gồm Dự án Khu Đô thị mới cao cấp Đầm Môn có quy mô trên 1.440ha, dân số khoảng 28.540 người, tổng mức đầu tư hơn 25.645 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có quy mô lớn hơn 2.579ha với quy mô dân số khoảng 74.700 người, tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Dự án trải dài trên địa bàn các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh, thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa Trần Minh Chiến thông tin, hai dự án khu đô thị trên tích hợp đầy đủ các loại hình nhà ở, dịch vụ, thương mại, du lịch, giáo dục, y tế, cây xanh, công viên và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khi hoàn thành, các khu đô thị này sẽ trở thành những đô thị biển hiện đại, động lực mới cho Khu kinh tế Vân Phong, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc hội về xây dựng Khánh Hòa thành cực tăng trưởng mới của khu vực Nam Trung Bộ.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Hiện nay Khánh Hòa đang đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tập trung đầu tư hệ thống giao thông hiện đại, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch kết nối các đô thị. Hạ tầng điện, nước, viễn thông và xử lý chất thải được hoàn thiện theo tiêu chuẩn đô thị xanh, thông minh.

Tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, khu tái định cư và các khu đô thị mới nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở, thu hút dân cư và mở rộng không gian phát triển.

Song song đó, thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh, phát triển quản lý đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành hoạt động giao thông, cấp thoát nước, quản lý môi trường, tạo dựng môi trường sống hiện đại, tiện nghi, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Sở đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương rà soát và đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch đô thị, nông thôn.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung duy trì, nâng cao tiêu chuẩn đã đạt, khắc phục những tiêu chí còn yếu của đô thị loại I; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả để đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Song song đó, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Chương trình hành động số 30 CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa mới (thay thế cho Chương trình phát triển đô thị Khánh Hòa cũ và Ninh Thuận cũ) theo quy định, trong đó xác định rõ phân vùng phát triển đô thị, thứ bậc đô thị, hành lang đô thị hóa, cơ cấu sử dụng đất, kết cấu hạ tầng khung và kịch bản phát triển trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tỉnh sẽ nâng cấp một số xã để thành lập phường, đảm bảo theo tiêu chuẩn phân loại đô thị theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 65 xã, phường và đặc khu (bao gồm 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu). Trên cơ sở dân số của 16 phường sau sắp xếp và dân số của các thị trấn thuộc huyện trước đây (nay là các xã thuộc tỉnh) được công nhận là đô thị loại IV, V, qua ước tính tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt khoảng 50,9%.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai hơn 90 dự án nhà ở, khu đô thị mới hoặc có tính chất là khu đô thị mới với mục tiêu xây dựng đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị.

Với quyết tâm cao và sự đồng hành của cộng đồng và doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ lớn của khu vực Nam Trung Bộ và cả nước.

Các dự án đô thị trọng điểm được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ, đưa Khánh Hòa bứt phá, đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030./.

