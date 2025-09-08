Thái Sơn Nam đồng hành cùng Vòng Chung kết Giải Vô địch U17 Quốc gia 2025

Sáng 8/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu của Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia nằm trong hệ thống các giải quốc gia được VFF tổ chức thường niên, nhằm tạo điều kiện rèn luyện, cọ xát chuyên môn cho các cầu thủ trẻ đồng thời giúp các câu lạc bộ tạo nguồn lực kế cận cho tương lai, đáp ứng mô hình phát triển của bóng đá hiện đại, phù hợp với hệ thống thi đấu quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, năm nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam tiếp tục đồng hành cùng Vòng Chung kết giải đấu trên cương vị Nhà Tài trợ chính.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Thái Sơn Nam giữ vai trò Nhà Tài trợ chính của giải. Trước đó, Thái Sơn Nam đã có quãng thời gian đồng hành cùng giải đấu trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2011 đến năm 2018), góp phần quan trọng vào sự phát triển của sân chơi bóng đá trẻ quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF kỳ vọng với sự đồng hành của Nhà Tài trợ chính Thái Sơn Nam, Giải Vô địch U17 Quốc gia sẽ tiếp tục là nền tảng của bóng đá trẻ Việt Nam hướng đến những giải đấu quan trọng trong tương lai.

"Giải đấu là cơ sở quan trọng để phát hiện những tài năng trẻ, chuẩn bị cho Đội tuyển U17 Quốc gia tham dự Vòng loại U17 châu Á trong tháng 11 tới (được tổ chức tại Hà Nội)," ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 14-26/9/2025 tại Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả bốc thăm, Đương kim vô địch Hà Nội FC và Đương kim Á quân LPBank Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục nối dài "duyên nợ" khi cùng nằm ở bảng B, cạnh tranh suất đi tiếp với Sông Lam Nghệ An và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại (24 điểm/10 trận) là PVF-CAND sẽ cùng bảng C với Thể Công-Viettel, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất).

PVF-CAND (áo đỏ) chạm trán Thể Công-Viettel ở vòng bảng. (Ảnh: VFF)

Ở bảng đấu còn lại, chủ nhà Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định và SHB Đà Nẵng.

Các đội chia thành 3 bảng (A, B, C) sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ Nhất, ba đội xếp thứ Nhì và hai đội xếp thứ Ba có thành tích tốt hơn trong 3 bảng sẽ vào thi đấu các trận Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Với sự đồng hành của Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, dự kiến 8 trận đấu trong khuôn khổ Vòng Chung kết Giải Vô địch U17 Quốc gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình và nền tảng mạng xã hội trực tuyến của VTVcab và VFF Channel để phục vụ khán giả./.

3 tiền đạo U17 Việt Nam hứa hẹn sẽ lọt "mắt xanh" huấn luyện viên Kim Sang-sik Với màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở vòng chung kết U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam dù không thể giành vé dự World Cup nhưng vẫn mang tới tín hiệu lạc quan về thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.