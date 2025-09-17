Thăm dò cử tri: Người dân Mỹ ngày càng lo lắng về lạm phát

Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phát biểu trên chương trình Fox&Friends mới đây cho rằng kinh tế nước này đang tăng trưởng tốt, nhấn mạnh doanh nghiệp đang đầu tư hàng nghìn tỷ USD và đây là nền kinh tế tốt nhất mà nước Mỹ từng có.

Một vài số liệu cho thấy Tổng thống Trump cũng có lý, ví dụ tăng trưởng kinh tế trong quý 2 tăng nhanh (3,1%), lạm phát mặc dù có tăng nhưng không cao như dự báo và giá xăng dầu đã giảm mạnh, đồng thời chính quyền Tổng thống Trump đã thành công trong việc thông qua Đạo luật Ngân sách To Đẹp (BBBA) và duy trì cắt giảm thuế cho người dân.

Các quan chức Nhà Trắng cũng cho rằng cần thời gian để điều chỉnh hướng đi của kinh tế Mỹ, các mức thuế nhập khẩu sẽ mang lại nguồn thu và từ nay đến đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, người dân Mỹ sẽ cảm thấy tình hình kinh tế tốt hơn. Đồng thời, Nhà Trắng hy vọng các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025 và 2026 sẽ kích thích doanh nghiệp mở rộng sản xuất và đầu tư.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cử tri gần đây cho thấy cử tri ngày càng lo lắng về lạm phát, đặc biệt giá thực phẩm vẫn đang gia tăng so với giai đoạn cuối của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Theo một cuộc thăm dò cử tri của CBS, chỉ có 36% người dân Mỹ cho rằng kinh tế đang tăng trưởng tốt và phần lớn người được hỏi cho biết vấn đề khiến họ lo lắng nhất là lạm phát.

Nghiên cứu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội công bố ngày 12/9 vừa qua cũng cho thấy Đạo luật Ngân sách sẽ không tác động nhiều đến kinh tế Mỹ trước năm 2028 và chính sách thuế quan, nhập cư đang tác động đến niềm tin của doanh nghiệp.

Cuộc thăm dò của Pew tháng 8 vừa qua cũng cho thấy 46% người dân Mỹ phản đối Đạo luật Ngân sách so với mức 32% ủng hộ. Chính vì thế, Nhà Trắng đang tính gọi Đạo luật “To và Đẹp đẽ” thành Đạo luật cắt giảm thuế cho các gia đình lao động để gia tăng ảnh hưởng đến cử tri.

Theo cố vấn kinh tế cho Tổng thống Trump, Stephen Moore, Nhà Trắng đang lo ngại các cử tri không nhìn vào các số liệu kinh tế mà dựa vào cảm nhận của mình về nền kinh tế Mỹ. Chính quyền cựu Tổng thống Biden cũng từng luôn khẳng định các số liệu kinh tế tốt, nhưng các cử tri nghi ngờ sự chính xác của những tuyên bố này.

Giám đốc điều hành (CEO) JPMorgan Chase, Jamie Dimon, khẳng định kinh tế Mỹ đang suy yếu, việc suy yếu này có thể dẫn đến suy thoái hay không thì chưa rõ nhưng chắc chắn kinh tế Mỹ đang yếu hơn đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Cuộc thăm dò của The Washington Post cũng cho thấy 52% cử tri được hỏi cho rằng Chính quyền Tổng thống Trump đang làm suy yếu kinh tế Mỹ so với 30% ủng hộ các chính sách kinh tế.

Thị trường lao động Mỹ cũng không khá hơn với các số liệu việc làm mới tăng nhẹ trong khi thất nghiệp gia tăng; đáng chú ý, chỉ 45% cử tri được hỏi cho rằng họ có thể dễ dàng tìm được việc làm mới nếu bị mất việc. Chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump đang tác động tiêu cực đến số liệu việc làm do người nhập cư chính là lực lượng đóng góp nhiều nhất cho các việc làm mới trong giai đoạn 2019-2024. Thu nhập của gia đình Mỹ cũng không thay đổi nhiều trong 5 năm qua, với mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình năm 2019 là 83.260 USD, trong khi năm 2024 là 83.730 USD, tức là chỉ tăng hơn 400 USD.

Kinh tế là nguyên nhân chính khiến cựu Phó Tổng thống Kamala Harris thua cuộc trong cuộc đua vào Nhà Trắng và có thể cũng là nguyên nhân khiến Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới. Tất nhiên, nền tảng kinh tế Mỹ còn tốt và còn nhiều thời gian, nhưng chính quyền Tổng thống Trump sẽ phải rất chú ý đến lạm phát và việc làm.

Các chuyên gia dự báo lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, cuộc sống của các hộ gia đình Mỹ sẽ khó khăn hơn và kinh tế Mỹ đang đi không đúng hướng./.

