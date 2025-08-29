Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn dự kiến, đạt tốc độ 3,3% trong quý 2

Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong Quý 2/2025 khi người tiêu dùng và doanh nghiệp ứng phó với biến động thuế quan.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 28/8 công bố báo cáo ước tính lần thứ hai về thước đo toàn diện nhất của hoạt động kinh tế, trong đó ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gia tăng với tốc độ 3,3% trong giai đoạn từ tháng 4-6/2025, so với cùng kỳ năm 2024. Con số này cao hơn mức ước tính ban đầu là 3%, cũng như dự báo đồng thuận 3,1% của Dow Jones.

Chi tiêu của người tiêu dùng, tăng 1,6% so với mức ước tính ban đầu là 1,4%, đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, một thước đo gọi là “doanh số cuối cùng đối với người mua tư nhân trong nước” đã tăng 1,9%, cao hơn so với con số trước đó là 1,2%.

Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao chỉ số này vì nó phản ánh nhu cầu và doanh số tập trung vào hoạt động trong phạm vi nước Mỹ, một thước đo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tác động của các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt vẫn còn nhiều bất định.

Tốc độ tăng trưởng GDP nêu trên cũng phản ánh tác động bất thường của các mức thuế quan liên quan đến số liệu thương mại.

Nhập khẩu, vốn được loại trừ khỏi GDP, đã giảm mạnh 29,8% trong Quý 2/2025 sau khi các công ty tích trữ hàng hóa trước tuyên bố “Ngày giải phóng” hôm 2/4 của Tổng thống Trump. Con số này thấp hơn một chút so với ước tính trước đó là 30,3%.

Đồng thời, xuất khẩu - vốn được tính cộng vào GDP - đã giảm 1,3%, so với ước tính trước đó là - 1,8%. Khi tính chung các con số, xuất khẩu ròng đã đóng góp gần 5 điểm phần trăm vào GDP quý 2 của Mỹ.

Trong nửa đầu năm nay, GDP của Mỹ tăng trưởng khoảng 2,1%, tức trung bình hơn 1% mỗi quý. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đã suy giảm 0,5% trong quý 1/2025, chủ yếu do tác động của làn sóng nhập khẩu ồ ạt.

Với phần lớn dữ liệu của những tháng đầu quý đã được ghi nhận, nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ 2,2% trong quý 3, theo chỉ số GDPNow của Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh Atlanta.

Những ước tính liên quan đến lạm phát hầu như không thay đổi so với số liệu ban đầu. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - loại trừ các nhóm thực phẩm và năng lượng dễ dao động - tăng 2,5%, không đổi so với con số trước đó, trong khi chỉ số giá PCE tổng thể giảm nhẹ xuống 2%, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát của Fed./.

Kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều tín hiệu xấu, nguy cơ suy thoái sâu chưa rõ ràng Theo tờ New York Times, nguyên nhân chính của tình trạng kinh tế Mỹ hiện nay đến từ chính sách thuế quan diện rộng, thắt chặt nhập cư, sa thải nhân viên chính phủ và cắt giảm chi tiêu công.