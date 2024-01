Thanh Hóa: Khởi tố 23 đối tượng đưa, nhận hối lộ trong thực hiện thủ tục đất đai

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố các cán bộ thuộc Cục Thuế khu vực Sầm Sơn-Quảng Xương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian tập trung đấu tranh chuyên án, tổ chức điều tra xác minh nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng liên quan đến hành vi "nhận hối lộ," "đưa hối lộ" theo quy định tại khoản 3 Điều 354 và khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ.

Trong số đó có 8 bị can bị điều tra về tội nhận hối lộ, 15 bị can bị điều tra về tội đưa hối lộ.

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1988), Lê Hải Đăng (sinh năm 1994), Vũ Văn Quang (sinh năm 1986) đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa; Cao Thị Thùy Dung (sinh năm 1992, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Thị Hoa (sinh năm 1983, cán bộ Cục thuế khu vực Sầm Sơn-Quảng Xương); Lê Thanh Bình (sinh năm 1990, nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương, thành phố Sầm Sơn) và Trương Thị Hồng (sinh năm 1981, cán bộ địa chính phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn).

Ngoài ra, có 16 bị can khác bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra, từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, tình hình đất đai trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có nhiều biến động do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án Quảng trường Biển Sầm Sơn của Tập đoàn Sun Group.

Hiện tượng "sốt đất," đất tăng giá cao và có nhiều dự án thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; nhiều người dân có nhu cầu tách thửa, chuyển nhượng đất đai, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Lợi dụng tình hình trên, một số cán bộ công tác ở các đơn vị liên quan đến quá trình làm hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng, công nhận quyền sử dụng đất như: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Sầm Sơn, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Sầm Sơn, cán bộ địa chính một số phường, Chi cục thuế thành phố Sầm Sơn… đã câu kết với nhau nhận khoán hồ sơ, giấy tờ, thủ tục và nhận tiền ngoài quy định với các mức khác nhau từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp người dân làm thủ tục về đất đai nếu không đưa tiền sẽ bị gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian, thậm chí không được tiếp nhận hồ sơ, không được hướng dẫn cụ thể...

Để trục lợi cá nhân, sau khi nhận hồ sơ và tiền của người dân, các đối tượng đã móc nối và đưa tiền cho cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai mà các đối tượng đã quen biết từ trước (có thể đưa trực tiếp, bỏ trong hồ sơ hoặc chuyển khoản) để làm thủ tục hồ sơ.

Ngoài chi phí cho cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai, các đối tượng còn phải chi phí cho cán bộ thuế, địa chính phường, bộ phận một cửa, cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường... tùy theo mối quan hệ, vị trí, vai trò của từng bộ phận mà tỷ lệ ăn chia có sự khác nhau.

Tình trạng trên đã diễn ra trong khoảng thời gian dài làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh về thành phố Sầm Sơn, khiến dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc. Mặc dù cấp ủy, chính quyền thành phố Sầm Sơn đã chấn chỉnh nhiều lần nhưng số cán bộ này vẫn cố tình vi phạm với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi hơn.

Xác định đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, xảy ra trong khoảng thời gian dài, để lại hậu quả rất nặng nề, các đối tượng phạm tội đông và liên quan đến nhiều đơn vị khác nhau nên trong quá trình điều tra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ của các đối tượng.

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để đưa các đối tượng trên ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai phải chấp hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không tự ý liên hệ, thỏa thuận, đưa tiền cho các đối tượng trung gian, những người không liên quan, không đưa tiền, đóng lệ phí ngoài quy định cho cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ./.

