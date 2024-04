Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất, buôn bán viên uống An cung giả

Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng viên Vũ Hoàng Thanh Tâm. (Ảnh: TTXVN phát)

Bắt nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng

Tối 17/4, theo thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa, căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.”

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng gồm:

1. Nguyễn Thị Thịnh (sinh năm 1978, trú tại phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, trực tiếp tìm nguồn mua các nguyên vật liệu, thuê in vỏ bao bì và thuê người đóng gói sản phẩm, sau đó bán ra thị trường qua các kênh phân phối;

2. Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1984, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), là đối tượng trực tiếp liên hệ mua hàng giả của Thịnh;

3. Trần Anh Cường (sinh năm 1994, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), là đối tượng trực tiếp quản lý hàng hóa cho Hương, nhận đơn hàng của khách lẻ và giao hàng hóa cho khách;

4. Ngô Thị Tú (sinh năm 1982, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), là đối tượng được Thịnh thuê để in tem nhãn mác, bao bì, vỏ hộp giả;

5. Nông Quang Hải (sinh năm 1991, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), là đối tượng được Thịnh thuê để đóng hộp các sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn giả;

6. Nhữ Thị Minh (sinh năm 1991, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội),

7. Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội),

8. Trịnh Thị Hiệp (sinh năm 1985, trú tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Minh, Chiến và Hiệp là những đối tượng trực tiếp liên hệ mua hàng giả của Thịnh để bán lẻ ra thị trường.

Trước đó, sau một thời gian kiên trì đấu tranh, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã khám xét đồng loạt tại 10 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, sản xuất, cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm và nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng giả gồm hơn 4.000 hộp An cung viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm thành phẩm (loại hộp 10 viên), giá trị hàng hóa tương đương 10 tỷ đồng; 100 hộp An cung ngưu hoàng hoàn (loại 60 viên/hộp) của Công ty Samsung Pharmacy sản xuất; nhiều sản phẩm hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi vấn hàng giả.

Số hàng giả là thực phẩm bị Công an thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói các sản phẩm nói trên gồm: 7 bao đựng vỏ lọ bằng nhựa, nắp lọ bằng nhựa được sử dụng để đựng viên an cung hoàn; hơn 1.000 tem chống giả nhãn hiệu Kwangdong, tem hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu Kwangdong; trên 1.000kg viên nén hình tròn màu vàng đã được bọc giấy màu vàng cùng nhiều công cụ, máy móc để đóng gói sản phẩm như máy ép, súng bắn keo, ghim, băng dính...

Qua đấu tranh và các tài liệu thu thập được, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 20.000 hộp viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm giả, với giá trị tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Đây là sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng phòng chống đột quỵ, bổ não, hiện được nhiều người tiêu dùng quan tâm, sử dụng.

Lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán qua mạng và cam kết luôn có sẵn hàng với số lượng lớn với giá tốt.../.

