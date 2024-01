Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 2.000 liều vaccine phối hợp 5 trong 1

Tiêm vaccine dịch vụ tại Trạm Y tế xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 4/1, bác sỹ Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), cho biết từ ngày 2/1 đến nay, toàn Thành phố đã tiêm được 2.080 mũi vacicne, bao gồm 1.624 mũi 1; 418 mũi 2; 38 mũi 3.

Trong đó, tỷ lệ tiêm chủng từng mũi so với số đối tượng như sau: Mũi 1 tiêm được 1.624 liều, đạt 25,69% (so với 6.321 đối tượng trẻ từ đủ 2 đến 18 tháng tuổi chưa tiêm mũi 1); mũi 2 tiêm 418 liều, đạt 5,38% (so với 7.763 đối tượng trẻ từ đủ 3 đến 18 tháng tuổi chưa tiêm mũi 2); mũi 3 tiêm được 38 liều, đạt 0,46% (so với 8.228 đối tượng trẻ từ 4 đến 18 tháng tuổi chưa tiêm mũi 3).

Theo bà Lê Hồng Nga, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm chủng 8.100 liều vaccine DPT-VGB-Hib (SII) do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) từ ngày 2/1/2024.

DPT-VGB-Hib là vaccine phối hợp “5 trong 1” bao gồm những tác dụng giải độc tố vi khuẩn bạch hầu, vi khuẩn uốn ván, vi khuẩn ho gà bất hoạt, kháng nguyên virus viêm gan B và kháng nguyên vi khuẩn Haemophilus influenzae type b.

Lịch tiêm vaccine DPT-VGB-Hib (SII) trong tiêm chủng mở rộng dành cho trẻ dưới 1 tuổi vào lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi.

Bà Lê Hồng Nga cho biết do số lượng vaccine được cung ứng còn hạn chế so với số trẻ cần tiêm chủng nên trong đợt triển khai này, Thành phố thực hiện tiêm chủng cho đối tượng trẻ em từ đủ 2 tháng đến 18 tháng tuổi đang sống trên địa bàn chưa được tiêm chủng đủ mũi vaccine SII trước đó; trong đó ưu tiên cho các nhóm đối tượng theo thứ tự: trẻ chưa được tiêm chủng mũi 1, tiêm trả mũi 2 cho những trẻ chưa được tiêm đủ liều (ưu tiên nhóm trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi trước).

Từ 2- 4/1 sẽ tiêm cho trẻ từ đủ 2 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi đang sinh sống trên địa bàn chưa được tiêm mũi 1.

Từ ngày 5-6/1 tiêm trả mũi 2 cho những trẻ chưa được tiêm đủ vaccine DPT-VGB-Hib (ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi trước).

Hiện, Thành phố có 290 điểm tiêm tại các trạm y tế và một số trung tâm y tế.

Nhân viên y tế thuộc phường, xã, thị trấn và trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức nơi đăng ký địa chỉ thường trú của trẻ sẽ thực hiện rà soát trẻ chưa được tiêm chùng đủ mũi vaccine DPT-VGB-Hib (SII); phối hợp chính quyền địa phương mời tiêm theo các hình thức gửi thư mời, thông báo trên các kênh truyền thông đại chúng hoặc gọi điện thoại thông báo đến phụ huynh để đưa trẻ đến tiêm chủng theo lịch.

Lịch tiêm cụ thể đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đăng tải, cập nhật liên tục mỗi ngày tại trang thông tin điện tử: www:https://hcdc.vn./.