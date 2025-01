Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các gia đình bị hỏa hoạn chiều 29 Tết

Tối 28/1, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình trong vụ hỏa hoạn vào trưa cùng ngày tại hẻm 42 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1.

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các hộ gia đình, người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ tối đa cho các gia đình; tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ các hộ có nhà bị cháy về cả vật chất lẫn tinh thần, để giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải cũng đã trao tiền hỗ trợ cho 88 nhân khẩu thuộc 7 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng. Trong đó, hỗ trợ hộ có nhà bị cháy hoàn toàn mỗi người 2 triệu đồng; hộ bị ảnh hưởng mỗi người 1 triệu đồng.

Trước đó, Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố - làm trưởng đoàn cũng đã tới thăm, động viên các gia đình trong vụ hỏa hoạn. Đoàn thay mặt Quỹ cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 2 triệu đồng/nhân khẩu đối với hộ bị thiệt hại nặng và 1 triệu đồng/nhân khẩu đối với hộ bị ảnh hưởng.

Ngay sau vụ cháy, ông Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1 cũng đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên 7 hộ dân có nhà bị cháy và trao hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ gia đình; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 cũng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ủy ban Nhân dân phường Cô Giang cũng đã vận động nhà hảo tâm chăm lo cho các hộ dân có nhà bị cháy.

Điểm Trường Mầm non Cô Giang (địa chỉ 69-71 đường Hồ Hảo Hớn, đang để trống, chuẩn bị xây dựng mới), được sử dụng để bố trí tạm chỗ ở cho người dân ổn định cuộc sống. Cửa hàng An Sinh Quận 1 cũng đã chuyển các phần quà an sinh gồm gạo, nhu yếu phẩm... để hỗ trợ các hộ dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải thăm hỏi tình hình sức khỏe của các hộ gia đình, người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo báo cáo của Công an phường Cô Giang, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 28/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp), Ủy ban nhân dân phường Cô Giang nhận được tin báo cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin, Ủy ban nhân dân phường tổ chức các lực lượng phối hợp cùng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Quận 1 và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Đến 14 giờ 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Qua ghi nhận ban đầu, vụ cháy xảy ra tại 7 căn nhà gồm 42/1/2, 42/1/3, 42/1/4, 42/1/5, 42/1/6, 42/1/7, 42/1/9 Trần Đình Xu và một số nhà xung quanh bị cháy sém, ám khói.

Nhiều người sinh sống trong khu vực cho biết, tại thời điểm cháy, nhiều người đang nghỉ trưa. Phần lớn người dân ở khu vực cháy là dân lao động, nghèo. Một số người hốt hoảng tìm cách di chuyển xe, dù, các vật dụng sinh hoạt trong nhà ra phía đường. Ngọn lửa bùng cháy từ căn nhà có gác, sau đó lan ra các nhà dân bên cạnh.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người; về tài sản đang tiến hành thống kê cụ thể. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.

