Thành phố Hồ Chí Minh thi tuyển phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có các quyết định về phê duyệt quy chế thi tuyển và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển “Phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).”

Công trình này có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng.

Phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên được tổ chức thi tuyển trong phạm vi chiều dài tuyến khoảng 3,66km.

Điểm đầu dự án tại nút giao đường Bình Tiên với đường Phạm Văn Chí hiện hữu (thuộc địa bàn quận 6 cũ, nay là phường Bình Tiên), điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh cũ, nay là xã Bình Hưng).

Cuộc thi nhằm tìm ý tưởng phương án kiến trúc công trình tối ưu có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực. Hình thức thi tuyển được tổ chức rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức tham gia. Thời gian tổ chức thi tuyển khoảng 75 ngày sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 300 triệu đồng, trong đó giải nhất trị 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba là 50 triệu đồng.

Theo quyết định về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển, cơ quan tổ chức thi tuyển là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án cầu đường Bình Tiên theo quy mô đường trục chính đô thị với mặt cắt ngang 4 đến 6 làn xe; bề rộng mặt cắt ngang 30-40m. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 22,46ha.

Công trình này sẽ hình thành trục giao thông mới (trục chính đô thị) hướng tâm, kết nối khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị mới Nam Sài Gòn, khu đô thị cảng Hiệp Phước; kết nối với các tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4 đáp ứng nhu cầu giao thông liên vùng tại khu vực.

Về yêu cầu ý tưởng quy hoạch cuộc thi, công trình sẽ là một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực, góp phần hoàn thiện kiến trúc đô thị, giải quyết cấp bách nhu cầu lưu thông của người trong khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa công trình với các thành phần kiến trúc khác xung quanh.

Dự án cầu đường Bình Tiên được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư tháng 4/2025, với tổng kinh phí gần 6.300 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.878 tỷ đồng; chi phí xây lắp và thiết bị hơn 2.264 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí tư vấn, quản lý và dự phòng.

Theo kế hoạch, thời điểm khởi công dự án dự kiến vào quý 1/2026 và hoàn thành vào quý 3/2027./.

