Thời tiết đêm 17/9: Mưa dông trên cả nước, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 17/9, khu vực ven biển Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 70 mm/3h).

Khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 80 mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày hôm nay (17/9), ở khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 17/9 có nơi trên 50 mm như: trạm Tân Sơn (Bắc Giang) 88,4 mm, trạm Kim Anh (Hà Nội) 70,4 mm, trạm Ninh Hải (Ninh Bình) 58,8 mm, trạm Thuận Phong (Gia Lai) 61,2 mm, trạm Hưng Hội (Cà Mau) 58,6 mm…

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 17 và ngày 18/9

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31–34 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C; cao nhất từ 29–32 độ C.

Hà Nội và nhiều khu vực dự báo có mưa dông. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C; cao nhất từ 30–33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19–22 độ C; cao nhất từ 28–31 độ C.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C; cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết có mây, có lúc có mưa rào và dông, ban ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–27 độ C, cao nhất từ 31–33 độ C.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có thể có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 24–26 độ C vào ban đêm và sáng sớm, cao nhất từ 31–33 độ C trong ngày./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội và cục bộ mưa lớn ở nhiều khu vực Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.