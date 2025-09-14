Thời tiết đêm 14/9: Nhiều khu vực mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 14/9 đến ngày 15/9, nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, nhiều khu vực biển có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng cao.

Nhiều khu vực cục bộ mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 14/9 đến sáng 15/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Chiều tối và đêm 14/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 14/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 14/9 có nơi trên 70mm như: trạm Nậm Tỵ (Tuyên Quang) 85,2mm, trạm Nam Cường (Lào Cai) 72,2mm, trạm Đạ Nhim (Lâm Đồng) 71,6mm...

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Điện Biên, Lào Cai và Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến 20 giờ ngày 14/9, khu vực các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-35mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Nhé, Mường Tùng, Nà Hỳ, Nà Tấu, Nậm Kè, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Quài Tở, Quảng Lâm, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng, Tuần Giáo, Xa Dung (tỉnh Điện Biên); Cốc San, Lâm Thượng, Cam Đường; A Mú Sung, Bảo Hà, Bảo Thắng, Bát Xát, Châu Quế, Chiềng Ken, Dền Sáng, Dương Quỳ, Gia Hội, Gia Phú, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Giang, Liên Sơn, Minh Lương, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Hum, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Púng Luông, Sơn Lương, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Trạm Tấu, Trịnh Tường, Tú Lệ, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Quang, Y Tý (tỉnh Lào Cai); Đắk Sắk, Đắk Song; Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đông Giang, Đồng Kho, Đức Lập, Đức Linh, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hoài Đức, Kiến Đức, Krông Nô, La Dạ, Nhân Cơ, Phường 2 Bảo Lộc, Quảng Tín, Sơn Điền, Suối Kiết, Tà Đùng, Tánh Linh, Thuận An, Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 14/9, khu vực các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai và Lâm Đồng đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Sín Chải (Điện Biên) 36mm; Dương Quỳ (Lào Cai) 47,6mm; Cầu Tà Pao (Lâm Đồng) 40,1mm;…Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Gió giật mạnh, sóng cao trên nhiều khu vực biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, đêm 14 và ngày 15/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2m.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển, các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực đêm 14/9, ngày 15/9

Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tuyên Quang, khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, riêng ven biển có gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

