Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội và cục bộ mưa lớn ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực: Chương Mỹ, Bình Minh, Yên Nghĩa, Phú Lương, An Khánh. Vùng mây này có xu hướng mở rộng thêm.

Cảnh báo, trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang khu vực Dương Nội, Hà Đông, Thanh Liệt và các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 17/9, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70 mm trong 3 giờ.

Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Để phòng chống lũ quét, sạt lở đất, các chuyên gia về phòng chống thiên tai cho rằng, các tỉnh, thành phố cần phải sử dụng các giải pháp về công trình và phi công trình.

Đối với các biện pháp công trình, các tỉnh, thành phố cần thực hiện trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt là các khu vực thường gây ra lũ quét, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ lớp phủ thực vật, tăng khả năng giữ nước của lưu vực, hạn chế khả năng tập trung dòng chảy lũ.

Đồng thời, xây dựng hồ chứa điều tiết lũ ở khu vực thường xảy ra lũ quét, khai thông các đường thoát lũ, xây dựng đê, tường chắn lũ quét, phân dòng lũ, xây dựng bổ sung các tràn sự cố ở các hồ chứa nước...

Đối với các biện pháp phi công trình, các địa phương cần lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét (nguy cơ cao; nguy cơ trung bình và vùng ít có khả năng xảy ra lũ quét).

Bản đồ này là một trong những căn cứ quan trọng để địa phương đề ra các biện pháp phòng tránh lũ quét; quy hoạch sử dụng đất hạn chế phát triển trong vùng nguy cơ lũ quét cao.

Đối với các khu dân cư đã phát triển thiếu quy hoạch trước đây, các địa phương cần có quy hoạch lại và tái định cư, đưa dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao./.

Xuất hiện áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo mưa dông diện rộng ngày 16/9 Ngày 16/9, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông, nguy cơ lũ quét, sạt lở; trên Biển Đông, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới.