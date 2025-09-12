Môi trường

An Giang: Mưa lớn kèm theo dông lốc làm 17 căn nhà bị sập và tốc mái

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, chính quyền xã An Phú đã khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra, vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.

Công Mạo
Lực lượng chức năng xã An Phú (An Giang) hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn vào tối 11/9/2025. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Sáng 12/9, bà Quách Tố Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Phú (tỉnh An Giang) và đoàn công tác của xã An Phú đã đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái do mưa, dông lốc trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11/9, trên địa bàn xã An Phú (tỉnh An Giang) xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc làm 17 căn nhà bị sập và tốc mái; trong đó, 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 5 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn và 11 căn nhà bị tốc mái một phần.

Rất may, mưa và dông lốc không gây thiệt hại về người.

Theo bà Quách Tố Giang, từ tối ngày 11/9, ngay sau khi dông lốc xảy ra, xã An Phú đã khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường nắm tình hình, thống kê thiệt hại, xử lý cây ngã đổ trên đường nhằm đảm bảo giao thông.

Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra, vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng, để bà con sớm ổn định cuộc sống

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, ngày 11/9, trên địa bàn các xã Vĩnh Xương, Châu Phong, An Phú, Nhơn Hội, Chợ Vàm và phường Long Phú (tỉnh An Giang) đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc làm tốc mái 37 căn nhà, 1 phòng học và 1 phòng thư viện; ước thiệt hại khoảng 723 triệu đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 3 người chết, gần 70 căn nhà bị đổ sập, trên 540 căn nhà tốc mái, 1 phòng học và 1 phòng thư viện bị tốc mái; 12 phương tiện đánh bắt thủy hải sản bị chìm,…; ước tổng thiệt hại trên 16,2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#An Giang #Sập nhà #Dông lốc An Giang
