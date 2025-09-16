Xuất hiện áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo mưa dông diện rộng ngày 16/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm đến đêm 16/9, ở khu vực vùng núi, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa trùng vào sáng và đêm).

Chiều và đêm 16/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đêm qua và sáng sớm nay (16/9), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nghệ An, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/9 đến 3 giờ ngày 16/9 có nơi trên 80mm như: trạm Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 198mm, trạm Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 105mm, trạm Tân Thanh (Lâm Đồng) 95,4mm, trạm Cư Kbang (Đắk Lắk) 83,8mm…

Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Hồi 1 giờ ngày 16/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo, ngày và đêm 16/9, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3 m; biển động.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh, cần đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn. Ngư dân, thuyền trưởng và các đơn vị khai thác trên biển cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, chủ động phòng tránh khi có thời tiết nguy hiểm.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Trời có mây, ban ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng, ven biển và Tuyên Quang, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ ở phía Bắc; phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

- Sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông; ban ngày có nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ban ngày nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông; đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

