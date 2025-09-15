Thời tiết ngày 15/9: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng và đêm 15/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Chiều và đêm 15/9, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 80 mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đêm qua và sáng sớm nay (15/9), ở khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/9 đến 3 giờ ngày 15/9 có nơi trên 70 mm như: trạm Hải An (Quảng Trị) 78 mm, trạm Khe Cạn (thành phố Đà Nẵng) 102,4 mm, trạm Sa Sơn (Quảng Ngãi) 83 mm, trạm Đắk Ngo (Lâm Đồng) 95 mm, trạm Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 80,2 mm…

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên và Tuyên Quang

Khu vực các tỉnh Điện Biên và Tuyên Quang đã và tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường Sam Mứn, Thanh An, Thanh Yên; Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Nhé, Mường Phăng, Mường Pồn, Na Sang, Na Son, Nà Tấu, Núa Ngam, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, Phình Giàng, Pu Nhi, Sín Thầu, Thanh Nưa, Tìa Dình (Điện Biên); Bắc Quang, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Đồng Tâm, Hồ Thầu, Hùng An, Khuôn Lùng, Liên Hiệp, Linh Hồ, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Pà Vầy Sủ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Trung Thịnh, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Yên Phú (Tuyên Quang).

Nhiều vùng biển gió giật mạnh

Trên biển, ngày và đêm 15/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ

- Sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Sáng và đêm cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng ven biển có gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội

- Sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

An Giang: Mưa lớn kèm theo dông lốc làm 17 căn nhà bị sập và tốc mái Ngay sau khi dông lốc xảy ra, chính quyền xã An Phú đã khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra, vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.