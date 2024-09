Thời tiết tại các tỉnh, thành phố trong ngày khai giảng 5/9 diễn biến ra sao?

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tối 4/9, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết trong ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 (ngày 5/9), thời tiết ở khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội, thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 23 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bão số 3 có thể mạnh lên thành siêu bão, 70-80% sẽ đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến khoảng chiều 6/9, bão số 3 sẽ đạt cường độ mạnh nhất là cấp 15, 16 (cấp siêu bão), gây mưa to, gió mạnh ở nhiều tỉnh miền Bắc.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng được dự báo phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ tại khu vực Trung Bộ phổ biến từ 25 - 37 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo thời tiết trong ngày khai giảng phổ biến có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 20-30 độ C; nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ phổ biến 23-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo thời tiết một số thành phố du lịch trên cả nước trong ngày khai giảng 5/9: