Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025

Dự kiến Hội nghị sẽ thông qua “Tuyên bố Thiên Tân,” phê chuẩn “Chiến lược phát triển SCO trong 10 năm tới,” ban hành các văn kiện quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít và thành lập LHQ.

Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách Khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc ngày 31/8 và 1/9/2025.

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tổ chức tại Thiên Tân, Trung Quốc là hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi hơn 10 hoạt động do Trung Quốc đã và sẽ tổ chức trên vai trò Chủ tịch luân phiên giai đoạn 2024-2025./.