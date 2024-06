Thủ đô của Ấn Độ đối mặt với khủng hoảng thiếu nước do nắng nóng kéo dài

Tình trạng thiếu nước khiến người dân thủ đô New Delhi phải dựa vào nguồn cung từ các xe bồn của chính phủ và phải xếp hàng dài chờ đợi hàng giờ để lấy nước.

Người dân vội vàng uống nước ngay sau khi hứng được từ xe bồn của chính phủ. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng khi nước này trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất được ghi nhận.

Ngày 14/6, Bộ trưởng Nước ở New Delhi, bà Atishi cho biết sản lượng nước ở thủ đô của Ấn Độ đang giảm liên tục do lượng nước đổ đến sông Yamuna đoạn chảy qua khu vực này ngày càng ít, đồng thời cáo buộc bang lân cận Haryana đã không giải phóng phần nước dành cho New Delhi.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Atishi nêu rõ: “Do lượng nước đổ đến sông Yamuna ít hơn nên sản lượng nước ở New Delhi liên tục giảm. Trong điều kiện bình thường, 1.005MGD (4,6 triệu m3 nước/ngày) được sản xuất ở New Delhi, nhưng nó đã liên tục giảm kể từ một tuần trước (xuống còn 993MGD vào ngày 7/6, 958MGD vào ngày 10/6 và chỉ còn 939MGD vào ngày 13/6). Do sản lượng giảm nên tình trạng thiếu nước xảy ra tại nhiều nơi ở Delhi. Mọi người được yêu cầu sử dụng nước thật tiết kiệm."

Cuộc khủng hoảng nước ở New Delhi leo thang thành cuộc chiến pháp lý sau khi Haryana từ chối xả lượng nước dư thừa cho thủ đô quốc gia. Điều này đã buộc chính quyền New Delhi phải khiếu kiện lên Tòa án Tối cao.

Tuy nhiên, trong phán quyết hôm 13/6, Tòa án Tối cao cho biết họ không có chuyên môn trong việc giải quyết tranh chấp về chia sẻ nước giữa các bang, đồng thời đề nghị chính quyền New Delhi tiếp cận Ủy ban thượng nguồn sông Yamuna (UYRB) để tìm kiếm thêm nguồn nước từ bang Haryana nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở thủ đô quốc gia.

Tình trạng thiếu nước khiến người dân thủ đô phải dựa vào nguồn cung từ các xe bồn của chính phủ. Người dân phải xếp hàng dài chờ đợi hàng giờ để lấy nước.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Thế giới cho biết Ấn Độ là nơi sinh sống của gần 18% dân số toàn cầu nhưng chỉ sở hữu 4% nguồn tài nguyên nước toàn cầu.

Lượng nước sẵn có bình quân đầu người của Ấn Độ là khoảng 1.100m3 khối, “thấp hơn nhiều so với ngưỡng được quốc tế công nhận về tình trạng căng thẳng về nước là 1.700 m3/người và gần đến mức nguy hiểm với ngưỡng khan hiếm nước là 1.000 m3/người."

Để so sánh, lượng nước sẵn có bình quân đầu người trên toàn cầu là 5.500 m3.

Tăng trưởng dân số và phát triển kinh tế đã cùng nhau gây áp lực lên tài nguyên nước. Nửa thế kỷ trước, vào năm 1970, lượng nước bình quân đầu người ở Ấn Độ cao gấp 2,5 lần so với mức hiện tại.

Theo Ngân hàng Thế giới, lượng nước ngọt bình quân đầu người ở Ấn Độ là 2.594 m3 vào năm 1970. Con số này giảm dần xuống còn 1.661 m3 vào năm 1990 và 1.036 m3 vào năm 2020./.

