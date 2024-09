Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bão lũ, giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7%

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương về khắc phục hậu quả cơn bão số 3. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 về các giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bão Yagi làm 348 người chết, mất tích; ước thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã điểm lại tình hình, công tác chỉ đạo, tổ chức phòng, chống, ứng phó với thiên tai; đồng thời tập trung thảo luận, đề xuất nhiệm vụ giải pháp để khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hội nghị đánh giá Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương đã chủ động chỉ đạo từ sớm, từ xa, theo sát tình hình diễn biến bão, mưa lũ.

Các lực lượng, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Người dân đoàn kết, thực hiện tốt phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, với cơn bão có cường độ lớn, tốc độ cao, phạm vi rộng, đối tượng tác động nhiều, thời gian lưu bão dài, gây mưa lũ lớn trên diện rộng (là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta) gây hậu quả nghiêm trọng cả về người, tài sản.

Tính đến 6 giờ sáng 15/9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt do hoàn lưu bão đã làm 348 người chết, mất tích, 1.921 người bị thương; gần 232.000 ngôi nhà bị hư hỏng; hơn 190.000ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; gần 48.000 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; gần 32.000ha cây ăn quả bị hư hại; 3.269 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; hơn 2,6 triệu gia cầm, gia súc bị chết…

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; nhiều biển hiệu quảng cáo, cột điện, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ.

Tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước thiệt hại về vật chất do bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho biết đến nay, thông tin liên lạc tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình đã cơ bản được khôi phục trở lại hoạt động bình thường; khôi phục mạng lưới cấp điện trở lại cho trên 92% khách hàng, còn trên 7% khách hàng đang được điện lực khẩn trương khôi phục sau bão và sau khi nước rút; công tác dọn vệ sinh môi trường, khôi phục nhà cửa, cơ sở vật chất phục vụ học tập, khám chữa bệnh đang được các địa phương và các lực lượng tích cực triển khai ngay sau bão, lũ nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Các đại biểu đề xuất cùng với tiếp tục tìm kiếm người mất tích; nỗ lực cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhất là nơi bị sạt lở, ngập lụt; khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế để sớm đón học sinh trở lại trường học, bảo vệ sức khỏe người dân; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông và các công trình hạ tầng; tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, hỗ trợ an sinh xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Đặc biệt, đề nghị tiếp tục lo chỗ ở cho người bị mất nhà cửa; rà soát di dời người dân vùng có nguy cơ cao tới nơi sinh sống an toàn; có chính sách về tài chính, thuế, phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, địa phương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất và khôi phục hạ tầng bị hư hại.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các gia đình có người thân bị tử vong, mất tích, bị thương do siêu bão số 3.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tế của các đại biểu dự Hội nghị; yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp, dự thảo để Chính phủ ban hành Nghị quyết về khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nêu mức độ tàn phá và thiệt hại do bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt gây ra, Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nghẹn ngào xúc động khi nói đến cảnh mất mát do bão lũ, nhất là khi chứng kiến cảnh tang thương tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Thủ tướng cho biết xác định bão số 3 có cường độ rất mạnh, sức tàn phá rất lớn, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc chỉ đạo, quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống.

Công tác chỉ đạo phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão lũ đã được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao, xuống các địa bàn chỉ đạo, động viên.

Chính phủ có nhiều cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 công điện chỉ đạo, lập Sở Chỉ huy tiền phương, phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ. Tuy nhiên, bão số 3 và hoàn lưu bão vẫn gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ xúc động, tiếc thương và sẻ chia trước những mất mát không gì bù đắp được của những gia đình đã không may mất đi những người thân yêu nhất của mình; thực sự xót xa, đau đớn khi tận mắt chứng kiến những mái nhà, ngôi làng, đồng ruộng, vườn cây, ao cá... bị lũ lụt tàn phá; cảm động, tri ân những tấm gương dũng cảm, hy sinh quên mình của lực lượng tuyến đầu, công an, quân đội; những tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần đoàn kết của người dân, doanh nghiệp, tinh thần tương thân tương ái và sự vào cuộc, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương khác; sự hỗ trợ của các nước và bạn bè quốc tế.

Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương trên 350 tỷ đồng, 300 tấn gạo... và đang tiếp tục thống kê để hỗ trợ.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; các tổ chức, cá nhân đã đăng ký và ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh

Nêu một số tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm cần lưu ý trong công tác phòng, chống, ứng phó với bão lũ vừa qua; nhất trí với các đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, nhất là các cơ chế, chính sách nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, cảm ơn các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng và nhân dân đã nỗ lực phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ; đồng thời nghiêm khắc phê bình những tổ chức, cá nhân có lúc, có nơi còn chủ quan, lơ là, thiếu tinh thần, trách nhiệm trong phòng, chống, ứng phó thiên tai.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ quán triệt mục tiêu: không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét, thiếu nước uống, không có chỗ ở; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 có hiệu quả; nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân; khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm soát tốt lạm phát, phấn đấu vẫn đạt tăng trưởng kinh tế 7%; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, giữ môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương, bị bệnh và tổ chức mai táng cho người thiệt mạng; có chính sách cho gia đình có người bị mất, người bị thương; rà soát, hỗ trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước sạch, bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống nhân dân, nhất là phải tìm mọi biện pháp tiếp cận những nơi còn chia cắt, cô lập để tiếp tế cho người dân; huy động lực lượng, dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương, thu gom rác thải, nhất là tại các khu vực bị ngập lụt; phòng chống dịch bệnh phát sinh sau bão lũ; không để mất điện, mất sóng viễn thông và các dịch vụ thiết yếu bị đứt gãy; khẩn trương sửa chữa các cơ sở y tế, giáo dục để đón các cháu học sinh đến trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ các ngành, địa phương tiếp tục thống kế thiệt hại của nhà nước, nhân dân; tổ chức nơi ở tạm, an toàn cho người dân đã mất nhà cửa, đồng thời tổ chức tái định cư cho tất cả người dân bị mất nhà, vùi lấp tới nơi ở an toàn, hoàn thành trước ngày 31/12/2024, với điều kiện an toàn và tốt hơn nơi ở cũ; tổ chức khôi phục giao thông; đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; tổ chức thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, miễn giảm học phí cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Đối với nhiệm vụ khôi phục sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại các cơ sở sản xuất kinh doanh để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là chính sách về tín dụng, hỗ trợ giống cây con, phân bón cho nông nghiệp, hỗ trợ khôi phục các loại hình dịch vụ, khôi phục sản xuất công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, có phương án tăng cường các loại hình giao thông, giảm giá cước vận tải, khôi phục các kho bãi tập kết hàng hóa; điều hòa các công trình thủy điện, thủy lợi trong xả lũ và tích nước.

Thiệt hại do bão số 3 gây ra ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng Bão số 3 đã khiến 353 người chết, mất tích; khoảng 1.900 người bị thương và tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai, nhất là trẻ em, người cao tuổi.

“Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất 0 đồng...; Bộ Tài chính nghiên cứu giảm, giãn, hoãn thuế, phí, lệ phí; Bộ Công Thương bảo đảm vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh; Ngân hàng Chính sách xã hội có phương án cho vay các hộ gia đình; ngành bảo hiểm thanh toán kịp thời cho các thiệt hại của doanh nghiệp, người dân,” Thủ tướng chỉ đạo.

Để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm thu ngân sách, cung ứng xăng dầu, điện nước; sử dụng hiệu quả tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả, chống tham nhũng, lãng phí, trục lợi; cung ứng đủ hàng hóa, nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát giá cả, không để găm hàng, đội giá, tranh thủ lúc khó khăn để trục lợi; tập trung làm mới 3 động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tái cơ cấu sản xuất kinh doanh phù hợp tình hình địa phương; tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan xây dựng, triển khai chương trình khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án chống hạn mặn, sạt lở, sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án khảo sát, đánh giá, phòng chống sạt lở trên cả nước. Các cơ quan xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích một số ngành, lĩnh vực có thể phát triển bứt phá, tăng tốc như các ngành chíp bán dẫn, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính...

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tích cực, chủ động tổ chức thực hiện đúng, trúng, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn nói trên; đồng thời kêu gọi với “tình dân tộc, nghĩa đồng bào,” “tương thân, tương ái,” “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn,” phát huy tinh thần "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt;" "ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, tất cả vì nhân dân, vì đất nước,” chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả bão số 3, ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra./.