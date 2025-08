Thủ tướng lên Điện Biên chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của mưa lớn ngày qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa nhiều khu vực, gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân và nhà nước. Trong đó, mưa lũ, sạt lở đã khiến 10 người thiệt mạng, 12 người bị thương; 554 nhà dân bị thiệt hại; hơn 200ha hoa màu bị ngập, cuối trôi; các tuyến giao thông có hơn 450 điểm sạt lở; nhiều công trình hạ tầng như trụ sở làm việc, trường học, công trình điện, trạm phát sóng, thủy lợi… bị hư hại. Nhiều về tài sản của người dân như xe máy, máy móc thiết bị sản xuất, vật dụng... bị lũ cuốn trôi.

Tỉnh Điện Biên, các lực lượng Công An, Quân đội và người dân Điện Biên chủ động nỗ lực khó khăn khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình khó khăn, hiện nay, nhiều xã, bản, làng tại Điện Biên vẫn bị chia cắt do các tuyến giao thông bị sạt lở, trong khi địa bàn rừng núi, khó tiếp cận. Tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 500 tỷ đồng./.