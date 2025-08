Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Điện Biên

Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên tỉnh Điện Biên thăm hỏi, chia sẻ, động viên, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời tiếp tục tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét có thể xảy ra trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực, gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Trong đó, mưa lũ, sạt lở đã khiến 10 người thiệt mạng, 12 người bị thương; 554 nhà dân bị thiệt hại; hơn 200ha hoa màu bị ngập, cuốn trôi; các tuyến giao thông có hơn 450 điểm sạt lở; nhiều công trình hạ tầng như trụ sở làm việc, trường học, công trình điện, trạm phát sóng, thủy lợi... bị hư hại.

Nhiều tài sản của người dân như xe máy, máy móc, thiết bị sản xuất, vật dụng... bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Tại tỉnh Điện Biên, các lực lượng công an, quân đội và người dân chủ động, nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình khó khăn, hiện nay, nhiều xã, bản, làng tại Điện Biên vẫn bị chia cắt do các tuyến giao thông bị sạt lở, trong khi địa bàn rừng núi, khó tiếp cận.

Lực lượng công an tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại xã Xa Dung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đã di chuyển bằng trực thăng tới thăm hỏi, động viên, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tìa Dình, cách tỉnh lỵ Điện Biên gần 100km, nơi mưa lũ làm 3 người thiệt mạng (1 hộ dân có 2 cháu nhỏ thiệt mạng khi cả gia đình đang ngủ), 8 người bị thương, 154 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn và hư hỏng nặng, hệ thống điện lưới bị hư hỏng gây mất điện...

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người thiệt mạng; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các gia đình mất nhà cửa, tài sản do thiên tai; động viên các gia đình vượt qua đau thương, mất mát này.

Xúc động khi thăm hỏi về những khó khăn, thiếu thốn nơi ăn, chốn ở, cái ăn, cái mặc của người dân, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn bên cạnh, quan tâm, chăm lo, huy động toàn xã hội sát cánh cùng các gia đình vượt qua thời điểm gian khó này, sớm ổn định cuộc sống, vì Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào lớn hơn là mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân.

Nhấn mạnh không được để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có nơi ở, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người tử vong; hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu đáo cho những người xấu số; bố trí chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà cửa, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở; huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu trợ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đồng bào xã Xa Dung bị thiệt hại do mưa lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm hỏi, chia sẻ và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Xa Dung, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ, sạt lở những ngày qua tại tỉnh Điện Biên.

Do mưa lũ, sạt lở, xã Xa Dung có 7 người thiệt mạng (có 1 gia đình có 2 cháu nhỏ bị vùi lấp), 4 người bị thương; 149 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng; 4 trụ sở làm việc của cơ quan và trường học bị hư hại; hệ thống điện lưới bị hư hại gây mất điện...

Tại bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang sau lũ dữ, biểu dương lực lượng công an, quân đội đang ngày đêm hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất, Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tiếp tục nêu cao “tình đồng chí, nghĩa đồng bào,” hỗ trợ người dân dựng lại nơi ăn, chốn ở, dọn vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống, sản xuất.

Cùng với đó, tập trung khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai, nhất là các công trình bảo đảm giao thông, điện, nước sạch, sóng viễn thông, y tế, giáo dục; cố gắng không để người dân nào không có nơi ở, không ai bị đói, không ai thiếu nước uống, không người dân nào không được chữa bệnh, sớm đón các cháu trở lại trường học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên gia đình có người chết do mưa lũ ở xã Xa Dung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng và chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân xã Xa Dung, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cùng với khắc phục hậu quả mưa lũ, cấp uỷ, chính quyền địa phương với sự hỗ trợ của các lực lượng, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, di dời dân cư; khuyến cáo, cảnh báo và hỗ trợ người dân di dời, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Chiều tối cùng ngày, làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Điện Biên về công tác khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Điện Biên.

Thủ tướng biểu dương tỉnh Điện Biên đã chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ; các bộ, ngành, đơn vị, nhất là cán bộ, lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các tập đoàn trong lĩnh vực điện lực, viễn thông đã chung tay cùng tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai.

Chỉ đạo các nhiệm vụ tiếp theo trong khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện hiệu quả các Công điện của Thủ tướng về ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Điện Biên hỗ trợ các gia đình lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng và hỗ trợ người bị thương theo chế độ chính sách quy định; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sắp xếp hỗ trợ 80 gia đình bị thiệt hại hoàn toàn về nhà mỗi gia đình 100 triệu đồng, hỗ trợ 241 gia đình có nhà bị hư hỏng nặng mỗi gia đình 30 triệu đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia làm việc với các đơn vị về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Điện Biên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan tập trung khắc phục nhanh các công trình điện, viễn thông bị hư hại để đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ sinh hoạt của nhân dân và phục vụ việc giải quyết các yêu cầu của người dân về thủ tục hành chính; rà soát, khắc phục các công trình giao thông, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục bị thiệt hại; xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân.

Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên nghiên cứu tái cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tái cơ cấu kinh tế; quy hoạch lại các khu dân cư, di dời nhân dân vùng nguy cơ sạt lở đến an toàn; rà soát, kiểm tra các công trình hạ tầng, xác định các vị trí xây dựng hệ thống hồ, đập hợp lý...

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho tỉnh Điện Biên; đồng ý cấp 100 tấn gạo hỗ trợ Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau cuộc làm việc, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các bộ, ngành, tập đoàn, đơn vị đã ủng hộ tỉnh Điện Biên 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó, Bộ Y tế đã trao 1 tỷ đồng của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Tập đoàn Viettel công bố ủng hộ 10 tỷ đồng, Tập đoàn VNPT công bố ủng bộ 5 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ 1 tỷ đồng./.

