Thủ tướng Phạm Minh Chính điện mừng Thủ tướng Cộng hòa Pháp

Nhân dịp Ngài Sébastien Lecornu được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện mừng.

Trước đó, ngày 9/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm Thủ tướng mới của nước này, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng trầm trọng ở nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu.

Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 10/9 đã chính thức nhậm chức, khẳng định sẽ thúc đẩy những thay đổi căn bản, không chỉ ở hình thức mà cả trong nội dung chính sách, đồng thời nhấn mạnh “không có con đường nào là không thể” để đưa nước Pháp vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Trong bài phát biểu ngắn gọn chưa đầy 5 phút, ông Lecornu kêu gọi “khiêm tốn” và “tiết chế” trước tình trạng bất ổn và khủng hoảng chính trị mà đất nước đang phải đối mặt.

Sau khi cảm ơn người tiền nhiệm François Bayrou, chủ nhân mới của Điện Matignon (Phủ Thủ tướng Pháp) cũng cam kết sẽ sáng tạo hơn, nghiêm túc hơn trong cách làm việc với phe đối lập, đồng thời khẳng định sẽ sớm tiếp xúc với các lực lượng chính trị trong những ngày tới.

Tân Thủ tướng Lecornu cũng nhấn mạnh mong muốn chấm dứt tình trạng chênh lệch giữa đời sống chính trị và đời sống thực tế, coi đây là vấn đề đáng lo ngại và cảnh báo “không thể để tình trạng này kéo dài mãi mãi"./.

