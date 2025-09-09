Pháp: Khó khăn của Tổng thống Macron khi chọn thủ tướng mới

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới sau khi ông Francois Bayrou từ chức, thay vì lựa chọn bầu cử sớm.

Theo thông báo của văn phòng trên, ông Bayrou sẽ đệ đơn từ chức vào sáng 10/9 và Tổng thống Macron sẽ chỉ định người kế nhiệm trong những ngày tới.

Một số nhân vật được nhắc tới cho vị trí Thủ tướng Pháp sắp tới như Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin, Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu, trong đó Bộ trưởng Y tế Catherine Vautrin được coi là có triển vọng hơn cả. Một kịch bản khác được nhắc tới là ông Macron sẽ chọn một Thủ tướng cánh tả nhưng không phải thành viên đảng Xã hội và có thể được liên minh trung dung cầm quyền của ông Macron chấp nhận.

Trong trường hợp này, những gương mặt được nhắc tới có Nghị sỹ Raphael Glucksmann hoặc cựu Thủ tướng Bernard Cazeneuve, người có thời là thành viên đảng Xã hội.

Theo giới phân tích, dù Thủ tướng tiếp theo của nước Pháp là ai, việc ông Bayrou cùng chính phủ của mình bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm với tỷ lệ áp đảo chỉ sau 9 tháng tại nhiệm là một nguy cơ.

Các chuyên gia phân tích tại công ty phân tích rủi ro Eurasia Group dự đoán ông Macron sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới để tìm kiếm một thỏa thuận với đảng Xã hội và ban hành một ngân sách ít tham vọng hơn.

Theo Eurasia Group, có 60% khả năng tân thủ tướng sẽ đạt được một thỏa thuận ngân sách vào cuối năm nay hoặc đầu năm mới./.

Pháp: Thủ tướng Francois Bayrou không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Với 364 phiếu chống và 194 phiếu thuận, Quốc hội Pháp đã chấm dứt nhiệm kỳ chưa đầy 9 tháng của Thủ tướng Francois Bayrou, mở ra cuộc khủng hoảng chính trị mới.