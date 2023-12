Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Cuba và tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba cam kết tăng cường hợp tác an ninh, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.