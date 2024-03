Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa tỉnh An Giang và tỉnh Takeo của Campuchia

Ông Sut Khon khẳng định, tỉnh Takeo luôn quan tâm và tạo điều kiện cho tỉnh An Giang thực hiện chương trình cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh An Giang với tỉnh Takeo - Vương quốc Campuchia ký biên bản hợp tác năm 2024. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Chiều 14/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác năm 2023 và đề ra phương hướng 6 tháng đầu năm 2024 giữa tỉnh An Giang với tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia).

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và ông Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh An Giang và tỉnh Takeo đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trong 6 tháng đầu năm 2024 trên nhiều lĩnh vực như: Quản lý biên giới và phân giới cắm mốc; an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới; nông nghiệp, thương mại; giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế; giao thông vận tải; công tác Mặt trận; tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ...

Trong công tác quản lý biên giới và phân giới cắm mốc, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, hai tỉnh tiếp tục thực hiện Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005, Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 5/10/2019 công nhận kết quả 84% phân giới cắm mốc...

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

“An Giang và tỉnh Takeo tiếp tục phối hợp bảo vệ các mốc chính, mốc phụ và cọc dấu biên giới mà Ủy ban Liên hợp biên giới hai nước đã xây dựng. Chính quyền và các lực lượng chức năng đứng chân trên tuyến biên giới hai tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hai nước hiểu, ủng hộ công tác phân giới cắm mốc và tham gia bảo vệ các mốc biên giới đã xây dựng. Hai tỉnh tiếp tục duy trì đường biên giới quản lý thực tế tại các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cấm mốc...” - ông Lê Văn Phước thông tin.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, sau khi Chính phủ Việt Nam phê duyệt quy hoạch, tỉnh sẽ làm hồ sơ đề nghị Chính phủ nâng cấp cửa khẩu phụ Bắc Đai-Bak Dai lên cửa khẩu chính; tiếp tục khảo sát thực địa xin phép cấp trên mở cặp cửa khẩu phụ tại phường Vĩnh Nguơn (thị xã Tân Châu) và xã Kompong Krosang, tại xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn) và Tà Ô tỉnh Takeo nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa người dân hai tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2024, tỉnh An Giang và tỉnh Takeo thống nhất hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu; phối hợp tuần tra song phương, ngăn chặn, giải quyết kịp thời hoạt động xâm canh, xâm cư trái phép không để ảnh hưởng đến đường biên giới đã phân giới cắm mốc hoặc công tác phân giới cắm mốc hai nước...

Các bệnh viện huyện, thị xã, thành phố biên giới của tỉnh An Giang tiếp tục tiếp nhận khám và điều trị bệnh cho người dân Campuchia. Hai tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia trên tinh thần tạo thuận lợi đối với thủ tục qua lại biên giới về người, phương tiện và các hoạt động khác.

Ông Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tại Hội nghị, ông Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo đánh giá cao lực lượng chức năng hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác tuần tra, bảo vệ các cột mốc biên giới; bảo vệ thành quả công tác phân giới cắm mốc Chính phủ hai nước đã đạt được.

Ông Sut Khon khẳng định, tỉnh Takeo luôn quan tâm và tạo điều kiện cho tỉnh An Giang thực hiện chương trình cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia; đồng thời đề nghị, An Giang tiếp tục tạo điều kiện, cấp học bổng toàn phần cho các sinh viên Takeo sang du học; tạo điều kiện và tiếp nhận người dân Campuchia sang khám, chữa bệnh.

Thời gian tới, lực lượng chức năng các huyện, thị xã, thành phố biên giới của hai tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm buôn lậu, buôn bán người, mua bán trái phép chất ma túy... nhằm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Năm 2023, tỉnh An Giang và tỉnh Takeo đã tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng hai tỉnh đã thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới như: Buôn lậu, mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí, buôn bán người, vượt biên trái phép... Các lực lượng đứng chân trên biên giới hai nước duy trì tốt công tác trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương, quản lý, bảo vệ các mốc biên giới.

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên-Phnom Den và cửa khẩu chính Vĩnh Hội Đông-Kampong Krosang giữa hai tỉnh đạt 1 tỷ USD.../.

