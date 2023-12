Tiền Giang: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ hội Xuân 2024

Cảnh sát Giao thông phân luồng đảm bảo An toàn giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Lý Hoàng Chiêu, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ hội Xuân 2024, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và địa phương về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, đặc biệt là Công văn số 7491/UBND-KT ngày 9/11/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Công an xã, phường, thị trấn thực hiện đợt cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; tập trung xử lý hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Lực lượng Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 2679/KH-CAT-CSGT ngày 13/12/2023 của Công an tỉnh về mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc, tăng giá vé trái quy định.

Lực lượng chức năng yêu cầu nhà thầu bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường trước ngày 1/2/2024 (nhằm ngày 22/12 âm lịch).

Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024 phù hợp điều kiện thực tế địa phương, phân công cụ thể thực hiện.

Các cơ quan, ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung tại Công văn số 7075/UBND-NC ngày 27/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Nếu để xảy ra tai nạn giao thông do việc chiếm dụng lòng, lề đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được đảm bảo thông suốt. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức 17.908 cuộc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 37.711 trường hợp vi phạm, phạt trên 72,5 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh giảm so với năm 2022 về số vụ (giảm 99 vụ, giảm 30,5%), số người chết (giảm 69 người, giảm 29,6%), số người bị thương (giảm 50 người, giảm 31,8%)./.