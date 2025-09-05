Nghị quyết nêu rõ, cần tháo gỡ vướng mắc về pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; không để chậm trễ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nghị quyết nêu rõ, cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; không để chậm trễ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về căn cứ thu hồi, giao, cho thuê đất; hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách; sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới./.