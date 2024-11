Tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 15/11 theo giờ địa phương, nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima (Peru), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia; nhất trí cùng nhau phối hợp để đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng ông Prabowo Subianto nhậm chức Tổng thống Indonesia; tin tưởng với với uy tín và kinh nghiệm sâu rộng của mình, Tổng thống Prabowo Subianto sẽ lãnh đạo Indonesia thực hiện thắng lợi các ưu tiên chính sách, đem lại thịnh vượng, hạnh phúc cho người dân và tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Indonesia trên trường quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Prabowo Subianto chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước; nhấn mạnh Indonesia luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hướng tới năm 2025 là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia và 80 năm Quốc khánh hai nước.

Indonesia nhất trí cùng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD, tạo thuận lợi cho nông, thủy sản và các sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia, đẩy nhanh đàm phán ký kết hợp tác thương mại gạo.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Indonesia cũng ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam trong hạn chế tối đa hoạt động khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhất trí cùng tìm biện pháp sáng tạo để thúc đẩy hợp tác nghề cá trên cơ sở hai bên cùng có lợi và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, APEC…

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982./.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto Nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2024 tại Lima (Peru), chiều 15/11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.